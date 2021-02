El coordinador de migrantes de la OEA, David Smolansky, aseveró este martes que con el Estatuto de Protección Temporal para venezolanos (EPTV), los venezolanos “optarían” a la residencia e incluso a la nacionalidad colombiana, y reiteró que esperan que “no sean 10 años” que pasen para que “caiga la dictadura” de Nicolás Maduro.

“Después de los 10 años, los venezolanos podrían optar a la residencia e incluso a la nacionalidad colombiana, el Estatuto también dice que podría renovarse por unos años más. Lo que puede pasar en una década es mucho, y nosotros esperamos que no sean 10 años que pasen para que caiga la dictadura en Venezuela. Queremos que los migrantes tengan la oportunidad de volver a Venezuela y aportar en la reconstrucción del país. Cuando entre en vigencia habrá más detalles. Jóvenes accederán a educación, la mayoría de venezolanos en Colombia tienen entre 18 años y 38 años de edad. Eso impactará además positivamente a Colombia. Casi un millón de venezolanos están en condición irregular y no consiguen empleo formal”, expresó Smolansky en una entrevista con TVV Noticias.

En torno a la medida de Colombia, el diplomático opositor detalló que lo que anunció ayer el presidente Iván Duque “es el resultado de un esfuerzo articulado entre las autoridades de Colombia, la sociedad civil y organismos multilaterales donde evidentemente está Naciones Unidas, la OEA. Acnur ha venido proponiendo que a los venezolanos se les otorgue protección, una protección que no sea temporal sino permanente. Desde hace tiempo vengo luchando porque al venezolano se le reconozca como refugiado, o sino que se buscara una alternativa que se pareciera”.

“Lo que anunció Duque de un Estatus Temporal de Protección para venezolanos lo habíamos propuesto, esto es un paso histórico, que deberían copiar otros países, y que va a beneficiar a 1.700.000 migrantes para que puedan acceder a educación, a la salud y también a los mercados laborales. Nos sentimos profundamente satisfechos de esta medida, agradecemos a Iván Duque y todo su equipo. Esperamos que esta medida pase a ejecución”, acotó.

Smolansky alertó que la migración continúa a pesar de que las fronteras estén cerradas. “Este decreto aplica para todos los venezolanos que hayan llegado a Colombia hasta el 31 de enero de 2021. Debo recordar que el flujo migratorio ha disminuido significativamente ya que son 11 meses que llevan las fronteras cerradas por la pandemia. Pero la situación en Venezuela se ha agudizado por la dictadura que viola los Derechos Humanos, que causó la situación humanitaria compleja, que protege y promueve a grupos irregulares armados, todo esto hace que venezolanos aún con la frontera cerrada busquen caminos para huir”.

El representante de migrantes para la OEA recordó que “se estima que 700 venezolanos huyen por trochas a Colombia, y 200 hacia Brasil. (…) Para esa protección hay una serie de requisitos y hay que ir paso a paso, aunque 1.700.000 venezolanos van a dormir más tranquilos y serán regulares por 10 años”.

Migración de venezolanos en Chile y militarización de fronteras



Finalmente, en torno a la tensión que se ha vivido en Colchane, Chile, con respecto a la gran cantidad de migrantes venezolanos que han ingresado, Smolansky dijo que “bueno quisiera tenerte una respuesta para ello, pero quien puede responder mejor eso son las autoridades chilenas, cada Gobierno es autónomo de las decisiones que toma en torno a la migración. La militarización no va a frenar la migración forzosa de venezolanos. El venezolano no se va de Venezuela porque quiere, sino porque huye del régimen. La semana pasada, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decretó una medida favorable a casi medio millón de venezolanos que están en Chile al prorrogar los pasaportes vencidos”.

“Además en Chile le están dando urgencia a cédulas de identidad para extranjeros, y lo extendieron hasta 2022, esos son pasos importantes. Son medidas positivas de Chile, pero la mismo tiempo militariza sus fronteras y eso no detendrá la migración. Esperemos que se quite esa medida, y que no se deporte a venezolanos que no tengan antecedentes penales. Al deportar a una persona, ponen en riesgo su vida, como hemos visto en Trinidad y Tobago. Hay delincuentes venezolanos que han aprovechado la migración para delinquir en otros países, pero a esos les debe caer todo el peso de la ley. No es tolerable que venezolanos inocentes sean víctimas de deportación porque tienen muchos peligros al llegar a Venezuela”, concluyó.

