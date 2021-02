Héctor Rodríguez, gobernador chavista de Miranda, reiteró este lunes que ese estado no se va dividir, contrario a la proposición de Jacqueline Farías, y aseguró que en la dirección del Psuv piensan igual que él.

“Miranda es una identidad cultural, económica y eso lo vamos a defender, por lo que he conversado con los distintos espacios de las dirección, hay coincidencias y por eso declaré que era una decisión individual, que no cuenta con nuestro apoyo y que no se llevará adelante”, dijo.

“Miranda se va a mantener unida”, insistió.

Entrevistado por Eduardo Rodríguez para Unión Radio, no emitió comentarios sobre el reemplazo de Jacqueline Farías en la jefatura del Gobierno de Caracas.

“No quisiera especular”, dijo, “pero mientras estuve enfermo se dio esta declaración y quise expresar mi opinión, de manera individual”.

E insistió: “Es una propuesta que no cuenta con mi apoyo, con el sentir del pueblo mirandino que por supuesto no vamos a acompañar y que no tiene ningún tipo de apoyo del punto de vista de la dirección política”.

A inicios de enero, Farías propuso replantear a la AN/6D la discusión de incorporar los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas a la jurisdicción que ella estuvo gestionando hasta la semana pasada.

La propuesta detalla que los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, que forman parte del estado Miranda, se incorporen al Distrito Capital.

El 28 de enero, Farías fue reemplazada por Nahúm Hernández al frente la jefatura del gobierno de Caracas, y ese mismo día Rodríguez publicó un video enfatizando que Miranda no iba a ser dividida.

«Acabo de tener una extraordinaria reunión con los presidentes de condominio de Chacao, Baruta, El Hatillo, Municipio Sucre. Me preguntaron por los rumores de dividir Miranda. Les respondo por acá: A Miranda nadie la divide. Cualquier postura individual no contara con nuestro apoya y no sucederá», precisó Rodríguez en un video en Twitter.

En tal sentido, explicó que Miranda es un estado complejo, “que tiene subregiones con características propias, pero la identidad mirandina es una sola”, alertó.

Rodríguez también enfatizó que mantiene “extraordinaria comunicación” con los 21 alcaldes del Estado, incluyendo a los opositores, “como debe ser”.

“Los políticos no podemos actuar por los extremos. Lo correcto es que, si se tiene una comunicación, se haga público. Yo tengo una buena comunicación con dirigentes de otras direcciones políticas. Muchas veces no coincidimos, en políticas, pero eso no niega que yo tenga que esconder una comunicación permanente como debe ser, sobre todo si son autoridades electas”, apuntó.

“Tenemos que hablar, tenemos la obligación de hablarnos y abrir caminos para que los venezolanos se encuentren en condiciones de diálogo”, comentó.