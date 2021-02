La relatora especial de la ONU, Alena Douhan, dio este viernes un adelanto de la visita a Venezuela donde examinó el impacto de las sanciones impuestas contra la administración de Nicolás Maduro, las cuales catalogó como una “violación” a los Derechos Humanos y que han “socavado” el potencial impacto de reformas económicas, por lo que pidió a Estados Unidos que “levante las sanciones”.

“Exhorto a los Estados a levantar y re evaluar las sanciones, tomando como base los principios humanitarios y la soberanía de otros Estados. Reconozco los efectos devastadores de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos en Venezuela, como salud, educación, alimentación y desarrollo. El endurecimiento de las sanciones ha socavado el potencial impacto de las reformas (económicas) así como la capacidad del Estado para implementar proyectos sociales. Las sanciones impuestas al gobierno venezolano y sus compañías afectan al pueblo venezolano, como mujeres, niños, personas con condiciones crónicas de salud”, indicó Douhan en la rueda de prensa tras su visita a Venezuela.

La delegada de la ONU detalló que el propósito de la visita “fue evaluar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales por los pueblos afectados y los que viven en Venezuela. Las observaciones son preliminares de consultas de una amplia gama de consultores. Me reuní con el presidente de la República, con ministros, presidente del BCV, el presidente del TSJ, miembros de la AN, y representantes de todo el espectro del a oposición, de organizaciones nacionales e internacionales, con la iglesia católica, con personal médico, y lo más importante con víctimas de violaciones de DDHH”.

“Estados Unidos ha impuesto sanciones desde 2015 dirigidas a personas naturales y jurídicas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas, en 2016 impuso un embargo de armas. Los EEUU ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2015, luego de no reconocer las elecciones parlamentarias de ese año. Posteriormente, endureció las sanciones contra el gobierno en 2018 luego de las elecciones presidenciales. En 2019 EEUU aplicó sanciones a Pdvsa, y reconoció a Juan Guaidó como Presidente Interino. Además impuesto prohibiciones de transacciones económicas con el gobierno venezolano y han impedido la llegada de combustible de origen iraní”, dijo en declaraciones compartidas por TVV Noticias.

Además agregó que “desde 2017 la UE ha aplicado sanciones unilaterales en temas de armas, telecomunicaciones, entre otros, y la prohibición de viaje a varios funcionarios. También se congelaron activos del gobierno venezolano en varios países de Europa. México congeló activos venezolanos. Colombia prohibió el ingreso de 200 personas vinculadas al gobierno venezolano. El 13F el gobierno presentó una remisión a la CPI sobre los efectos que las sanciones han tenido sobre la población”.

“Con la monoproducción del petróleo Venezuela adquiere alimentos y medicinas, pero desde 2014 sus ingresos en esta área han disminuido desde la caída de los precios. Las medidas coercitivas unilaterales han agravado la disminución del ingreso por la producción de petróleo. A lo que se suman los 4 años de hiperinflación”, acotó.

Caja Clap ya no cuenta con variedad de productos



Asimismo, Douhan sostuvo que las sanciones “también han dificultado el envió de remesas y las operaciones bancarias. La mayoría de los servicios públicos han decaído en 30%, en gran parte por la pérdida de personal calificado como enfermeras e ingenieros. La mayoría de la población no tiene acceso continuo al servicio de agua potable por tuberías, al haber carencias en la infraestructura y falta de personal, así como falta de agentes químicos para purificar el agua, su calidad ha descendido 30%. Ha bajado la calidad de los alimentos. Ha aumentado el trabajo infantil. El programa de distribución de alimentos (caja Clap), creado en 2017, ya no cuenta con variedad de productos”.

“Las medicinas en Venezuela son importadas y por falta de recursos estas escasean. Ha crecido el índice de mortalidad materna desde 2015, con una leve mejora en 2017 cuando se activaron los programas de ayuda humanitaria de Cáritas y Cruz Roja. La educación pública primaria, secundaria y universitaria desde 2015 carecen de apoyo gubernamental, lo que dificulta el acceso a uniformes, equipos de oficinas, entre otras cosas. En 2019 una falla afectó el satélite comunicaciones de Venezuela, reduciendo el acceso a internet y volviendo casi imposible las clases a distancia”, denunció.

“A pesar de los múltiples intentos de acceder a los bienes congelados en bancos ingleses para adquirir medicinas, estos han sido infructuosos. Se han reportado casos de vigilancia dirigidas a activistas de la sociedad civil. El propósito de la campaña internacional para promover un cambio político en Venezuela, viola el principio internacional de no intervención en asuntos internos y la soberanía. Estas medidas impiden que Venezuela pueda hacerse cargo de las necesidades de su población”.

Cifra de migrantes venezolanos “oscila entre uno y cinco millones”



En torno a la gran migración, la relatora de la ONU señaló que “cifra de venezolanos que se han ido oscila entre uno y cinco millones. La migración masiva con la falta de transporte pone en peligro la vida de quienes buscan migrar. La separación de familias y la crianza de los niños a cargo de los abuelos, es una de las consecuencias de la migración masiva”.

“Me preocupa que la falta de gasolina viola el derecho a la libre movilidad, e impide el acceso a hospitales, escuelas y otros centros públicos. Me preocupa la falta de médicos, lo que incide en el aumento de la mortalidad materna. El impedimento para acceder a páginas de internet con dominios registrados en Venezuela obstruyen el derechos a la información. Instó al Gobierno venezolano a invitar a otros relatores temáticos, tomando como base el compromiso anterior de invitar a 10 relatores y expertos de Naciones Unidas”, concluyó.

Se espera que la presentación formal de Alena Douhan sea ante el Consejo de DDHH de la ONU a mediados de septiembre de este año, según TVV Noticias.

