El diputado electo en 2015, José Manuel Olivares, en nombre de Primero Justicia, propuso este miércoles que se usen los fondos rescatados «de la corrupción» para la compra de vacunas de Covid ya que se desconoce si la vacuna rusa estará «o no estará» porque a su juicio, será politizada.

«Primero Justicia propone una ruta para hacer realidad la vacuna en el país. Liberar los fondos rescatados de la corrupción para ponerlo al servicio de los venezolanos, para pagar la vacuna con una única condición: que no se politice. Que no sea parte de una transacción. Que no se lleve a la politiquería de pedir el carnet de la patria, sino que solo sea la cédula de identidad lo que permita tener acceso a la vacunación», destacó el médico.

Pese a que Maduro anunció más temprano que la vacunación con la Sputnik V comienza mañana, Olivares cree que la vacuna es una realidad en toda América Latina, «menos en Venezuela».

«Inicia la vacunación en todos los países de la región, menos en Venezuela. La razón: Nicolás Maduro, quien ha manejado el Covid de manera irresponsable», sostuvo.

En ese contexto, acusó Maduro de además de generar corrupción en el sistema de salud, tener una deuda «de más de 10 millones de dólares con el sistema de vacunas de la OPS».

«No se sabe si la vacuna rusa estará o no estará porque es usada con fines políticos por parte de Nicolás Maduro», sostiene.

Decisiones se toman en base al interés político



En un hilo de tuits más recientes, Olivares destacó que en noviembre «Maduro anunció que llegarían a Venezuela 10 millones de vacunas. Estamos a mediados de febrero y llegaron apenas 100.000. Eso significa que por ahora, solo se podrá vacunar a 50.000 personas. Además, no hay ningún plan de vacunación coherente. Mientras en otros países se prioriza al personal de salud, abuelos, maestros y personas de alto riesgo, en Venezuela Maduro decidió que era prioridad vacunar a los militantes de su partido político. Cumpliendo con los estándares internacionales, lo correcto es que primero deben vacunarse el personal de salud, los maestros y los mayores de 65 años. Una vez cubierta esta población, entonces se podrán vacunar los demás. Este es un ejemplo en América Latina».

«Una vez más en Venezuela las decisiones se toman en base al interés político, por encima de las necesidades de la gente, y en este caso, por encima de la salud de todos los venezolanos. Si no vacunamos con una estrategia coherente y seria, será más difícil lograr la inmunización de la población y más nos tardaremos en recuperar la normalidad, teniendo un alto impacto en vidas y en nuestra ya destruida economía», acotó.

Vacunación con la Sputnik V inicia mañana

Nicolás Maduro anunció más temprano que probablemente mañana, 18 de febrero, comienza la vacunación contra el Covid-19 en el país, pero para los sectores prioritarios.

En cadena, el gobernante detalló que los primeros vacunados serán los del personal sanitario y funcionarios de seguridad. «Vamos a empezar a vacunar en esta primera etapa al personal médico; sanitario; brigadas de casa por casa; personal de trabajo social que permanentemente andan visitando hogares atendiendo necesidades. También, al personal de seguridad que anda en las calles protegiendo a la gente y a autoridades que andan en las calles», dijo Maduro.

Además, informó que ha decidido extender la flexibilización hasta el día domingo 21 de febrero, destacando que los venezolanos «no debemos nunca bajar la guardia. El uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos son importantes medidas de prevención que debemos mantener».

El objetivo de Maduro es vacunar a 10 millones de personas con la vacuna rusa en el primer semestre, aunque con la adquisición de 100 mil dosis solo alcanzaría por los momentos para 50 mil venezolanos.

