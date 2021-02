El partido político Primero Justicia expresó este martes que están “dispuestos a cooperar” para que se acuda al mecanismo Covax de vacunas contra el Covid-19 que a su juicio es fundamental para cumplir la demanda, no obstante, recuerdan que la administración de Nicolás Maduro se “ha rehusado” a pagar la deuda de 11 millones de dólares que tiene con la Organización Panamericana de la Salud.

Por medio de un comunicado, la tolda política destaca que a principios del 2020 “advertimos la necesidad de poner toda la voluntad política para atender a los venezolanos al inicio de la pandemia, en su momento le planteamos a los venezolanos una alternativa que llamamos «Plan por La Vida» que buscaba unir esfuerzos para apoyar a nuestro pueblo ante la crisis del Covid-19, lamentablemente quienes hoy ocupan el poder nuevamente le dieron la espalda a los venezolanos”.

“Venezuela para lograr la Inmunidad de rebaño debe vacunar al 60% de la población, y cada venezolano debe recibir dos dosis de esta vacuna esto representa unas 40 millones de dosis aproximadamente. Desde diciembre Maduro se jacta de haber asegurado vacunas Sputnik V de Rusia. En su mensaje el 12 de enero dijo le habían prometido 10 millones de vacunas. Pero hasta ahora, nada ha llegado. Y peor, no hay conocimiento de cuándo llegarán, además de esto el régimen ha rehusado pagar una deuda de $11 millones con la Organización Panamericana de la Salud, y como resultado, no puede adquirir vacunas a través del fondo rotatorio de vacunas” advierten.

En ese contexto, PJ denuncia que mientras los países del mundo más desarrollados y tecnológicamente avanzados han aprobado varias vacunas (la de Pfizer, Moderna, y Astra Zeneca) para agilizar la vacunación de sus poblaciones, “Maduro hace todo lo contrario, afirmando que solo acepta la vacuna Sputnik V. Esta es una declaración política, y no científica, que pone aún más en riesgo la vida de los venezolanos. Para lograr la inmunidad de rebano se necesitan muchas más dosis de las anunciadas Sputnik, por lo que es fundamental acudir al mecanismo Covax para cumplir la demanda general del pueblo venezolano, hoy ratificamos que estamos absolutamente dispuestos a cooperar por la salud del pueblo venezolano”.

“Nicolás Maduro, ha puesto a Venezuela último en la cola para obtener la vacuna del Covid-19. Debido a la demanda mundial por las vacunas, algo que ya se sabía desde hace meses, y al no moverse con anticipación para conseguirlas, ahora Maduro ha condenado a los venezolanos a estar entre los últimos países que la recibirán”.

Además piden que no se use las vacunas como mecanismo de control social. “Queremos señalar que desde Primero Justicia apoyamos que se libere el dinero venezolano que se controla en el exterior para la compra de vacunas a través del Covax pero estas por sí solo no son suficientes, Maduro tiene que garantizar la llegada de las vacunas Sputnik. También debe exigirse que las vacunas no serán utilizadas como vehículo de control social. Esto significa que el régimen no debe requerir el carnet de la patria para acceder a la vacuna y que debe priorizar a la población más vulnerable de acuerdo lineamientos médicos, sin la consideración de elementos políticos. Además como sostuvimos desde el 2020 cualquier mecanismo que implique manejo de recursos de manera transparente y que garantice que llegue a todos los venezolanos proponemos organizaciones internacionales y de la sociedad civil sean las encargadas de manejar el proceso y así garantizar su transparencia”.

“Es momento de juntos poner el foco y la atención en proteger a los venezolanos, no solo nuestra salud sigue corriendo peligro, sino que nuestra economía continuar sufriendo los estragos del Covid-19. Todo esto se pudo haber evitado si el régimen hubiera actuado con tiempo y diciendo la verdad. Ahora, estamos en la peor posición: Sin vacunas, y aunque tengamos los recursos, destinados a ser últimos por qué otros países, se nos adelantaron”, concluyen.