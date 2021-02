Nicolás Maduro expresó este miércoles que los recursos que se aprueben debe ser en petros para “que no tengan la devaluación sanguinaria de la calle”, a pesar de que diversos economistas como Ronald Balza han señalado que su administración es culpable de la devaluación e hiperinflación al no aumentar el sueldo mínimo nivelándolo al valor del dólar actual, que en el mercado paralelo está por debajo del oficial que publica el BCV.

“Debemos construir el socialismo en lo real, en lo comunal, en lo concreto, en lo social. Procedo a entregar a la AN las dos primeras leyes de bases del poder popular. El terreno está fértil para empoderar a los consejos comunales. Muchas propuestas apuntan hacia reformas necesarias, muchas apuntan hacia nuevas leyes. La comunidad se debe convertir en un auto Gobierno. Quiero participar en esa reunión, en la que al menos 30 diputados expongan esas propuestas. El mismo Chávez decía que es más fácil enviar un cohete a la luna que construir el socialismo, pero lo vamos a construir. Construir el socialismo es un proceso complejo que lo vamos a completar en Venezuela en esta década”, afirmó Maduro en un acto con las comunas por VTV.

Maduro pidió agilizar transferencia del poder económico y servicios públicos “al pueblo”. Díganme que hay que hacer para transferir poder económico y apoyo a los servicios básicos comuneros. Díganme cuando y donde. Yo quiero que sea en petros todos los recursos que se aprueben para que no tengan la devaluación sanguinaria que hay en la calle. Estoy proponiendo que haya 1.000 nuevos bancos comunales a nivel nacional para tributar a la estructura financiera del poder comunal. Estoy entregando 26 mil 283 petros para los bancos. Se deben concentrar a ver si los recursos llegan o no llegan”.

“La economía venezolana va adelante con las criptomonedas y el petro, que hace un año atrás lo hablamos y ahora todo el mundo habla de las criptomonedas. Hay que construir el ecosistema comunal y que el petro lo reciban todas las empresas del país”, agregó.

Además mencionó una vez más al ex presidente de EEUU, Donald Trump, y no nombró directamente al nuevo mandatario Joe Biden. “Hay antirrevolucionarios que se visten de diversos colores. En estos días Jorge Rodríguez espueleó a un león (sic). A Bolívar lo traicionaron por la espalda, y a nuestro comandante Chávez cuanta gente no lo traicionó, pero los traidores se secaron. Todo el que se mete con nosotros se seca, llámese Donald Trump o llámese león afeitado”.

“Quiero darle el mayor nivel a la universidad bolivariana de las comunas, su mayor poder territorial, en esa universidad deben estudiarse todas las carreras, todos los diplomados, doctorados, todas las carreras vinculadas con el desarrollo integral del país como la medicina integral. Debe tener una gran sede principal y sedes regionales, debe ser una poderosa e histórica universidad con la mayor calidad. Es una idea maravillosa para el desarrollo del país”, concluyó.