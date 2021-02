Nicolás Maduro dijo este miércoles que pese a que no depende de él, sino del CNE, está de acuerdo con que se realicen elecciones de gobernadores y alcaldes al mismo tiempo. Aseguró que el 95% de los dirigentes opositores quieren participar en este evento electoral.

«Venezuela vivió la renovación parlamentarios en la AN el año pasado. Del 5 de enero hasta hoy han pasado cinco semanas y la AN ha generado una nueva dinámica de diálogo y paz. Para el mes de abril, Venezuela tendrá un nuevo CNE equilibrado», dijo en rueda de prensa.

«La oposición ha propuesto que se hagan unidas las elecciones de gobernadores y alcaldes, el nuevo CNE debe evaluar las condiciones para hacer las elecciones regionales y municipales. Pero, si me preguntaran mi opinión, estoy de acuerdo con una elección unificada (de gobernaciones y alcaldías). En los sectores de oposición yo diría que el 95 % quieren postularse (…) Yo los aliento».

El mandatario oficialista, refirió a que en los últimos 20 años se han realizado 26 elecciones de las cuales el chavismo ha perdido solo 2. «Las hemos perdido con honor». Al tiempo que aseguró que se ha reunido con «todos los sectores de oposición» y que la comisión de Noriega ha servido como intermediaria.

Maduro acotó que para realizar la elección unificada debe hacerse una reforma a la ley electoral y apuntó que eso está en debate en la comisión de Diálogo de la AN/6D.

«Yo no tengo la decisión en mi mano, la tendría que tomar el parlamento y el nuevo CNE, pero si me preguntan a mí, estoy de acuerdo (…) Ya el GPP se está preparando, he hablado con Diosdado Cabello y las autoridades de los partidos. Estamos preparando nuestras batallas y propuestas y la oposición también, quieren postularse y creen que pueden ganar».

«Yo los aliento a lograr un gran acuerdo nacional para unas elecciones de gobernadores y alcaldes inclusivas, participativas, protagónicas para obrar en mayores y mejores garantías nacionales e internacionales para un proceso electoral que sea una fiesta y donde se elijan gobernadores y alcaldes», enfatizó.

¿Qué dice Juan Guaidó?



En entrevista exclusiva a ND, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó respondió a cuál es su postura frente a la intención de dirigentes de oposición a participar en estas elecciones.

A continuación su respuesta:

– El objetivo sigue siendo elecciones presidenciales y parlamentarias libres sin desmedro de las regionales y municipales. Pero, el reto es que, pragmáticamente hablando, hoy ningún dirigente que quiera participar puede hacerlo por la sencilla razón de que están inhabilitados o están ilegalizados los partidos. Hoy los partidos están en manos de los alacranes. La tarjeta de AD la tiene una persona que lamentablemente se dejó sobornar por la dictadura; está sancionado por EEUU y por Europa por recibir sobornos para arrebatar una tarjeta que le corresponde es a los adecos.

– Pero, también pasa con VP y con los otros partidos. Así que el reto es condiciones para una salida a la crisis que atraviesa Venezuela y trata de dar respuesta no al dilema de si ir o no, sino que la lucha es por condiciones para elecciones libres.