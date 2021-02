Nicolás Maduro aseguró este jueves que el líder opositor Juan Guaidó “quiere participar” en las próximas elecciones a gobernadores de este año y lo retó a que se postule, no obstante, hasta el momento Guaidó no ha confirmado si el G4 participará o no en los comicios. Además Maduro retó a Guaidó a que se lance como candidato a las presidenciales pero “en 2024”.

“He visto a Carlos Ocariz haciendo campaña. A Andrés Velásquez también. Estoy viendo a Ramos Allup nombrando candidatos y recorriendo el país. Que Manuel Rosales se lanza por el Zulia. Bueno, vienen los dinosaurios, así que a preparar la alianza perfecta para ganar las elecciones y las 23 gobernaciones. Guaidó dijo que quería participar, ¿será que quiere ser candidato en La Guaira?, deberías lanzarte que tú eres un gran líder y en el 2024 como presidente. Lánzate (Guaidó) que tú eres el candidato que quiere el país, todos quieren a Guaidó como presidente, sino vean como ha unificado a la oposición. Donald Trump dejó a la oposición dividida con Guaidó como líder y es la herencia que le dejó a Joe Biden”, expresó Maduro por VTV en un acto denominado congreso bicentenario de los pueblos y en conmemoración de los hechos del 4 de febrero de 1992.

Por otra parte, a pesar de la pandemia de coronavirus que va en crecimiento, el líder oficialista anunció que “aprobamos que la juventud en la calle salga a manifestaciones, como la que me mencionaron sobre el 12 de febrero que viene por la juventud. Estoy de acuerdo con la propuesta de la juventud con su tapaboca”.

“Ismael García decía que era más chavista que Chávez, y al final quedó desnudo, como quedarán los infiltrados. Los seguidores de Elliott Abrams tienen un solo objetivo que es destruir a Maduro para atacar la estabilidad de Venezuela. La revolución bolivariana debemos defenderla de mercenarios, de imperialistas. Llamo a dejar desnudos a los divisionistas en el chavismo. El 4 de febrero significa un renacer a la imagen de Bolívar. Tenemos que dar una batalla contra los infiltrados y contra la corrupción. ¿Por qué se corrompió el presidente de Gas Comunal?, y lo que más me duele es que es una persona joven que pusimos para darle gas a las comunas y ahora fue detenido”, señaló.

El 4F tuvo “un impacto demoledor y tras 29 años nos queda mucho por recorrer”



“Hemos transcurrido 29 años desde ese 4 de febrero, y todavía nos queda mucho por recorrer en la construcción de nuestra patria grande. El que ha seguido el impacto de la revolución bolivariana, de Hugo Chávez y de su hijo Nicolás Maduro ha sido el imperialismo norteamericano, que incluso lo estudió como impacto. El 27 de febrero hubo un verdadero cacerolazo popular en honor al 4 de febrero y se convocó en el 23 de Enero. Ese fue un verdadero cacerolazo, no de marketing ni convocado por el poder económico. El 4 de febrero tuvo un impacto demoledor”, insistió.

En ese contexto, dijo que en otros gobiernos hubo represión, lo que actualmente denuncian gremios de oposición, ONG, y periodistas además de países de la región de la administración madurista. “La pobreza era campante en la cuarta República, 80% de pobreza había. Había ausencia de salud pública. Todo era privatizado. No había política de viviendas dignas para el pueblo. Había represión permanente contra movimientos populares, contra dirigentes sociales. Un Estado de corrupción absoluta, vivían para la corrupción, ese era el Estado de la cuarta República. La rebelión del 4F fue un acto rebelde contra ese sistema que venía desde Páez. El 4F marcó la historia de Venezuela en un antes y un después. Los historiadores deben recoger un antes y un después”.

“El siglo 20 llegó tarde porque el imperialismo se impuso con una dictadura a inicios del siglo 20, y el golpe se dio por petróleo, el golpe lo dieron las empresas petroleras, y hay suficiente documentación histórica”, acotó.

Finalmente, Maduro dijo que “se debe reimpulsar todo el poder popular en Venezuela, todos los movimientos y es una tarea central. Lo asumimos en el pasado y no lo logramos concretar lamentablemente, no pudimos ejecutar eficientemente los consejos populares de gobierno porque no estaban preparados”.