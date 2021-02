Nicolás Maduro confirmó este viernes que las clases presenciales parciales comenzará el próximo mes de marzo, lo que significa un nuevo retraso ya que en un principio sugirió que el regreso parcial a las aulas fuera en febrero.

«En marzo vamos a arrancar las clases parciales y presenciales con medidas de bioseguridad en los diferentes niveles educativos del país», explicó en su alocución.

El cuestionado mandatario argumentó que van controlando la pandemia «y con medidas de bioseguridad y la llegada de las vacunas, vamos paso a paso».

Reunión con relatora de la ONU

Maduro detalló que ayer tuve una reunión con la relatora de la ONU, quien hoy exhortó al levantamiento de sanciones por «violar los derechos humanos».

«La relatora tuvo una agenda amplia de su estudio… Ella establece elementos importantes a estudiar. Hemos venido denunciando las sanciones ilegales de EEUU contra todo el pueblo, pero también hemos venido actuando para mitigarlas. Hoy la relatora ha hecho un llamado a los gobiernos de EEUU y UE para que levanten las medidas», recordó el líder de izquierda.

Insistió en que las medidas han vulnerado el estado de bienestar social «fuertemente», y también «las misiones sociales». «Le han hecho daño al país, pero luego de 4 años del gobierno de Donald Trump, este se fue y Venezuela quedó aquí de pie».

«Esos grupos que siguen a los trumpistas, ustedes los ven repitiendo el odio que le sembraron. Cada vez son menos y dejaron de ser jóvenes porque odian», consideró.

Nuevos ataques a Zuckerberg

Maduro acusó al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, de tener el ego «gigantesco» tras reiterar que lo censuró en esa red social.

«A mí Facebook me tiene censurado. El WhatsApp también me lo censuraron, y como en estos días dije algo de Zuckerberg me mandó a atacar. Él tiene el ego gigantesco y se cree más que todos, por eso me tiene censurado», subrayó.

En días pasados Facebook eliminó un video suyo donde hablaba del Carvativir como remedio contra el covid-19 sin un estudio científico, algo que contraviene las políticas de la red social en cuanto a la pandemia.

«Son unos envidiosos por censurarme», acusó esa vez.

«Migrantes se van engañados»

Nuevamente, Maduro denunció que los migrantes venezolanos se van «engañados» y cuestionó si «cumplieron sus sueños» en otras naciones.

«¿Cuál la experiencia de los que se fueron? ¿les ha ido muy bien? ¿cumplieron sus sueños? los engañaron», apuntó.

Precisó que el año pasado unos 200 mil connacionales vinieron a pie huyendo de la pandemia. «Cuando les hicimos una entrevista, absolutamente todos dijeron que llegaron arruinados», aseguró.

En enero, Maduro manifestó que los profesionales venezolanos «se fueron a lavar pocetas» a otros países mientras «pierden sus títulos».