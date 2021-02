El presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, consideró este jueves que la palabra relevante en 2021 para la comunidad internacional sobre el caso Venezuela será «humanitaria», ya que las necesidades de la población no pueden pasar a un segundo plano para atender el conflicto político entre gobierno y oposición.

«La gran palabra relevante en 2021 desde la cara internacional va a ser «humanitaria». Por ahora, aún cuando todos buscan solución de fondo, solución de fondo significa un cambio real, el rescate de la democracia, el derecho a participar electoralmente, pero no con un árbitro sesgado, el gobierno usando los recursos del Estado a su favor, con presos políticos, con la imposibilidad de que líderes opositores puedan controlar sus partidos, creo que eso lo ven como un tema de mediano y largo plazo que no puede dejar de lado la necesidad de atender a una población que está pasando trabajo», consideró León en entrevista en Primera Página de Globovisión.

Al analista que describe que no se puede voltear la cara y decir «que vas a resolver problemas cuando resuelva el problema general, el cambio de gobierno, el rescate de la democracia», porque al final se estaría es «rescatando el cadáver porque la población necesita una vacuna para el covid hoy, no dentro de cierto tiempo cuando se resuelva el problema político. No se puede dejar de lado el problema de población».

Ello lo argumenta en que existe una visión más humanitaria por parte de la administración Biden que la que tenía el Gobierno de Trump en el caso Venezuela, por lo que Biden estaría más de acuerdo «a establecer acuerdos multilaterales para atender a Venezuela».

«Es importante entender que la población es solución económica pero también de institución. La gente se siente desbordada por la crisis, por lo que se genera la necesidad de buscar soluciones», expone.

Por todo ello, sugiere que las soluciones normalmente pasan por temas de negociación política. «Las partes, chavismo, oposición, y comunidad internacional son vistos como actores que tienen que entrar a un proceso de acuerdo para buscar soluciones a problemas específicos que afectan la vida cotidiana. De eso se trata la expectativa a corto plazo de los venezolanos».

Por otro lado, afirma que desde la oposición se hablan de sanciones, marchas, la lucha política, y esos elementos han venido perdiendo expectativas en la población, por lo que solo cerca del 24% de los venezolanos cree que la oposición de Juan Guaidó «tiene la capacidad de generar un cambio».

«El liderazgo político opositor tiene problemas para mantener sus respaldos. Hay países como EEUU o Alemania, que siguen manteniendo el apoyo, sin embargo hay un debilitamiento no solo internamente en términos de respaldo popular, sino también la visión del mundo de cómo se resuelve el problema. Empieza a sentir que están faltando elementos importantes», sostiene.