El diputado de la AN/2015 Luis Silva (AD-Bolívar) aseveró que el asalto a la casa de AD del Paseo Heres en Ciudad Bolívar, propició que adecos y militantes de VP, Causa R, PJ, VP y UNT se unieran para recuperar la sede, gracias a la torpeza de los «alacranes chavistas».

Este 5 de febrero, militantes de AD trataron de evitar que ingresaran al lugar los seguidores de Bernabé Gutiérrez, encabezados por Jorge Carrero, Luis Cadenas y Richard Nicolás. Sin embargo, en horas de la noche lograron tomar la sede y rompieron cerraduras de las principales oficinas para poder ingresar.

Al día siguiente, dirigentes de la Causa R, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo ayudaron a sacar a quienes se encontraban dentro de la sede. Sobre este hecho, el parlamentario Silva destacó que los militantes de los distintos partidos deben evitar caer «en las trampas del régimen».

«Aquí no hay una pelea doméstica entre adecos con Henry ramos y adecos con Bernabé; tampoco hay una disputa entre militantes de PJ con Borges y Guanipa vs. militantes con Brito y Parra. No se trata de una lucha entre seguidores de Leopoldo y Guaidó, contra militantes de VP seguidores de Goyo Noriega o no. Claro que no, lo que existe es una pelea heroíca de un grupo de patriotas fieles a la lucha por el rescate de la democracia contra una serie de bandidos que traicionaron nuestra lucha y pretenden vender nuestros símbolos al régimen», dijo en un audio enviado a ND este martes.

«Esos alacranes, esa quinta columna cometió un grave error, engañaron a un grupo de personas humildes ofreciéndole 5 dólares y una sopa (para que votaran en parlamentarias). Invadieron la casa de AD en Bolívar y a mandarriasos rompieron las puertas y cerraduras. Se equivocaron, no entendieron el sentir de los verdaderos adecos. Subestimaron la solidaridad de las fuerzas aliadas», enfatizó.

Silva aseguró que la casa de AD en Bolívar no es solo una casa, sino que es el sitio de reunión y convergencia de la «verdadera oposición guayanesa».

«La torpeza de los alacranes chavistas contra el símbolo de la lucha unitaria funcionó como aglutinante, fue la encima catalítica que nos unió nuevamente. Compañeros la emancipación de Venezuela del gobierno español ocurrió cuando las fuerzas patriotas se unieron. Nuestro mayor triunfo en estos 22 años de lucha fue cuando nos unimos en 2015. El asalto de AD en Bolívar nos unió y nos dió el triunfo contra las fuerzas de la quinta columna», reiteró.

Este lunes, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, afirmó que no existen dos Acción Democrática, una liderada por Henry Ramos Allup y la otra por Bernabé Gutiérrez. Explicó a La Gran Aldea que solo hay un AD: el que aparece en la boleta electoral y que trabaja para definir un candidato unitario de cara a las elecciones regionales de este año.

«Para mí no hay dos AD, sencillamente hay un partido político que se está organizando para ir a los procesos electorales. Reconozco que dentro del partido se han generado tendencias con diferentes posiciones. Una tendencia que lideró el abstencionismo y una tendencia que lideró la participación electoral. El hecho de que existan diferentes tendencias, no quiere decir que hay dos partidos, porque AD no tiene dos tarjetas. AD tiene una sola tarjeta que aparece en el tarjetón electoral, que es blanca y es el voto blanco lo que se promueve», expresó la mandataria regional.