La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, recomendó este lunes a Freddy Bernal «quedarse quietico» y resolver los problemas internos que tiene en el Psuv y llevarse a las Faes de la entidad, la cual -afirma- usa para cobrar en las trochas y no llevar medicinas a los hospitales con esos recursos

«Recordemos que él está en una ansiosa conducta de ser candidato. Le recomendaría que vaya y resuelva los problemas dentro del Psuv porque ni ese partido lo quiere como candidato», señaló Gómez rueda de prensa.

Asimismo le exigió que no la califique, «ni me descalifique porque usted no tiene la autoridad ni política, ni gubernamental, ni moral».

«Si a usted le preocupara la salud del Táchira y las personas que han muerto por el covid, estoy segura que con el poderío que tiene sobre el Faes los quitaría de las trochas, dejara de cobrar en las trochas para los negocios que benefician únicamente al Faes y pondría la plata de las trochas a disposición de la salud de los tachirenses», sugirió Gómez.

Cuestionó que no haya visto que con «la plata que usted cobra de las trochas lleve medicinas al hospital, le lleve medicinas al pueblo, y las pinturas que usted hace en las calles de parapeto, la paga con el gasoil, la gasolina y el gas que le vende al pueblo en dólares. Entonces quédese quietico».

El viernes Bernal exhortó a Gómez a que «deje de llorar y deje de quejarse que bastantes recursos que le hemos dado».

«La gobernadora vive llorando por falta de presupuesto. A ella le dan recursos por el situado constitucional. Yo me pongo a articular y no a llorar», presumió.