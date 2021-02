El economista y diputado AN/2015 José Guerra (PJ-Dtto. Capital) reiteró este lunes su postura frente a la crisis política: la salida es electoral y se debe buscar un espacio de participación, porque no se puede exterminar al chavismo.

En entrevista con Vladimir Villegas, Guerra recordó que siempre ha acompañado la política de crear un espacio de participación y de solución a la crisis política y enfatizó «soy de los que cree que aquellos que piensan que van a aplastar o desaparecer por un decreto al chavismo están totalmente equivocados».

A la vez que explicó «primero porque esto no es conveniente, viable, ni factible; además, porque lo que vas a hacer es victimizarlo» y destacó que ninguna de los transiciones que se han hecho en el mundo han partido de la eliminación del adversario político.

«Sé que dirán que es un gobierno narcotraficante y una narco dictadura, y sí, pero siempre hay un espacio para la política», aseguró. El parlamentario en el exilio, preguntó a quienes piensan que el chavismo se puede eliminar ¿cómo podemos hacer eso?.

«Creo que la solución es política y por una vía electoral que implique elecciones transparentes, libres y competitivas, que es lo que no tenemos hoy».

A su juicio, el «gran triunfador de esta jornada ha sido Henrique Capriles Radonski» ya que abrió un espacio de conversación y permitió que Josep Borrell actuara como mediador de la crisis política. Guerra criticó a quienes han querido «satanizar» la postura de Borrell porque solo está buscando una solución política.

Consideró que no puedes decirle a Borrell que «tome la bandera de la oposición porque perdería su rol de mediador, que es lo que le criticamos a Zapatero. Borrell no es un hombre de Zapatero. Borrell vino a Venezuela y en su informe no nombró a Maduro como gobierno, sino como un régimen, conversó con las fuerzas políticas para buscar una solución, liberaron a presos políticos».

«Quien quedó mal fue el régimen, no Capriles, pero el tema sútil es la mediación», estimó.

En abril de 2020, Guerra explicó en qué consistía la ley de amnistía que propuso para lograr un acuerdo político en el país. En ese entonces, detalló que esta diferenciaría a quienes hayan violado los DDHH de los que no y aseguró que los involucrados tendrían que pagar por sus crímenes.

«Una cosa es el perdón y otra cosa la justicia. Los que asesinaron a Fernando Albán, los que torturaron al capitán Acosta Arévalo, entre otros, no pueden tener perdón. Tienen que pagar sus crímenes. Ahora, para una solución política a la crisis se requiere una ley de amnistía, que va a diferenciar a los que son violadores de los DHH y los que no. Esto debe estar absolutamente claro».

Juan Guaidó, anunció hace unas horas que tiene pensado impulsar una nueva estrategia política para hacer frente a Maduro: una nueva plataforma unitaria que abarcará a políticos, sociedad civil y las ONG.