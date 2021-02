El abogado y defensor de DDHH, Joel García, aseveró este viernes que “pareciera” que la relatora de la ONU para medidas coercitivas, Alena Douhan, se vio “con una sola cara de la moneda”, porque si no se hubiese hecho público un verdadero intercambio de información entre ella y la oposición que lidera Juan Guaidó y otras organizaciones.

“Pareciera que la relatora de la ONU se vio con una sola cara de la moneda, porque de otra manera ya se hubiese hecho público que hubo un intercambio de información con ella. Desconozco que se haya reunido con una sola de las organizaciones no gubernamentales y trabajadores humanitarios que yo sepa no se ha reunido con ninguno. Desconozco de con quien se pudo reunir además de con el Gobierno”, expresó García en una entrevista por TVV Noticias.

En torno al informe de Alena Douhan, García lo catalogó como “de ficción. Los que vivimos en Venezuela sabemos que toda la crisis humanitaria, este grave problema humanitario de Venezuela no es a causa de las sanciones, sino debido a la corrupción e ineficiencia de dirigir al país. No descarto, por supuesto, que algunas sanciones tengan que ver con ingresos, etcétera. Vemos como están en deuda con organismos que son mucho antes de las sanciones, vemos crisis alimentaria, de salud, y no es a causa de las sanciones”.

“Lamento profundamente que esta relatora vino a comprar la narrativa del Gobierno venezolano. Ya venía predispuesta a ello. No vino a hacer un trabajo objetivo. Tenemos 43 temáticas de la ONU que también el Gobierno pudiera dejar entrar a Venezuela para que vea la situación de Venezuela. Ella ya venía predispuesta a lo que hizo”, agregó.

En ese contexto, el jurista sostuvo que “lo que es evidente es que la relatora no hizo un trabajo objetivo porque de haberlo hecho no pudiera imputarle únicamente como causa de nuestra crisis humanitaria a las sanciones. Eso es totalmente falso. Irán es un país que está sancionado y nos exporta petróleo, Irán está exportando en el mundo. Entonces no son las sanciones las que coartan la producción e un país, sabemos que la industria petrolera la quebró este Gobierno así como otros servicios. Han esquivado la responsabilidad que tienen en deterioro de servicios básicos. Relató un cuento de ficción en Venezuela. La corrupción es la primera causa de ello, y la ineficiencia, quienes dirigen el país son personas inexpertas e incapaces”.

“No creo que las sanciones se levanten por la solicitud que hizo la relatora y lo que pide es para evitar más corrupción en el ámbito del régimen de Maduro al pedir que vacunas e insumos no esté en manos del Gobierno. Siempre que el Gobierno tiene la distribución de algo viene un sesgo político”, concluyó.

