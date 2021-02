El pastor evangélico recientemente deportado de EEUU, Javier Bertucci, desmintió que haya estado preso en un calabozo, como corrió ayer en redes. Dijo que lo llevaron “al famoso cuartico”, donde pasó 12 horas antes de su expulsión.

“Jamás me tuvieron en un calabozo. Me llevaron al famoso cuartico, una oficina que no es muy grande que tiene su escritorio me detuvieron 12 horas”, dijo a El Toque de Diana, que transmite La Romántica 88.9 FM.

Ayer fue noticia que Bertucci había sido deportado de los Estados Unidos, en un intento por entrar para, según él, coordinar programas humanitarios y visitar a su familia.

Dice que su deportación fue “tratando de justificar la cancelación de mi visa, aunque tengo derecho de apelar esa decisión” y que los funcionarios que lo expulsaron “no eran de migración, eran un hombre y una mujer que me estaban esperando para esto”.

“Eran dos funcionarios, una de ellas diciéndome que era una decisión de ellos no admitirme. Había un hombre que me decía que si no era de Guaidó no era de oposición, que calificaba para entrar a EEUU”, explicó.

Las razones de la deportación, afirma Bertucci, eran internas porque “Estados Unidos decide quién entra y quién sale”, por lo que, señaló, “simplemente no era inadmisible”.

“La razón de mi familia de ir, era para visitar a mi hija que vive y es legal en los Estados Unidos. Yo fui por la canalización de ayudas del programa humanitario que ellos querían saber si el gobierno podía permitir estas ayudas”, apuntó.

Detalló que eran “5 o 6 ONG” de programas humanitarios los que iba a coordinar, aunado a unas reuniones con organizadores que están vinculados al Congreso y el Departamento de Estado de EEUU.

Finalmente, a juicio del cuestionado político, “hubo una manipulación” para que le negaran la entrada a territorio estadounidense.

“Aquí hubo una manipulación, el mismo funcionario me dijo que me estaban esperando desde República Dominicana cuando abordé hacia los Estados Unidos. Eso debe obedecer a algún tipo de decisión manipulada”, señaló.