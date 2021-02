El presidente (e) designado por la AN electa el 2015, Juan Guaidó, agradeció este lunes al mandatario colombiano Iván Duque por ayudar a los migrantes venezolanos en ése país y por su “compromiso de enfrentar a la dictadura” de Nicolás Maduro.

“En nombre de los venezolanos quiero agradecerle, Pdte. Iván Duque, por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente al otorgarle el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia. ¡Cuente siempre con Venezuela!”, expresó Guaidó vía Twitter.

El líder opositor recordó que en Colombia hay 1,7 millones de migrantes venezolanos. “La emergencia humanitaria compleja causada por la dictadura expulsó a nuestra gente y la puso en situación de vulnerabilidad”.

“Esta medida del Gobierno de Colombia representa un alivio para los venezolanos en el hermano país”, concluyó.

Guaidó retuitió al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, quien posteó que “elogiamos el anuncio de Iván Duque sobre el estatus de protección temporal para los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia”.

“Los Estados Unidos apoyan a Colombia en su apoyo a los refugiados y migrantes mientras trabajamos para reconstruir y ampliar nuestros programas humanitarios en todo el mundo”, agregó el funcionario de la administración de Joe Biden, la cual por medio de diversos funcionarios ha reiterado su apoyo a la oposición que lidera Juan Guaidó.

Decreto de protección a venezolanos en Colombia



Más temprano, Iván Duque dictó un decreto de protección que favorecerá a más de 1.700.000 venezolanos refugiados en Colombia, según informó el ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

Ledezma confirmó la información por medio de la red social Twitter, donde agregó lo siguiente: “Gracias a Colombia, a su pueblo y su Gobierno por esa solidaridad efectiva. Ésas medidas deberían ser emuladas por otros gobiernos”.

El anunció de Duque llegó tras una reunión que sostuvo con el alto Comisionado de la Acnur, Filippo Grandi, “con quien hablamos de crisis humanitaria por migración Venezolana. Además, revisamos agenda de trabajo conjunto para atención de población de refugiados y migrantes, y medidas que adoptaremos en el 2021”, detalló el presidente en su cuenta oficial Twitter.

El denominado Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV), facilitará la regularización de los migrantes y refugiados venezolanos de manera temporal, reseñó El Espectador. El mismo tendría una duración de 10 años.

¿De qué trata el ETPV y para qué funciona?



Este es un mecanismo jurídico de protección temporal que está dirigido a la población migrante venezolana. El objetivo de este es otorgar a los migrantes venezolanos la regularización temporal. A través de este estatuto se abrirá la oferta de servicios del Estado y la efectiva integración socioeconómica de los migrantes.

Los beneficios



Con el ETPV, los migrantes podrán permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especiales por un término de vigencia de 10 años, que podría extenderse.

Los migrantes podrán ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas las que se derivan de vinculación o contrato laboral.

Y también podrán acreditar su permanencia en el país si desean aplicar para una Visa de Residente.

Este estatuto aplica tanto para los migrantes regulares que ya son titulares del Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), del Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente. Aquellos migrantes que se encontraban en situación irregular hasta el 31 de enero de 2021 también se verán beneficiados.

“Casi el 54% son migrantes irregulares”



Tras la reunión con el representante de Acnur, Iván Duque aseuró que el 54% de los venezolanos en Colombia son migrantes irregulares.

“Casi el 54% son migrantes irregulares. Hemos hecho un esfuerzo titánico para regularizar a 800 mil hermanos venezolanos a través de permisos migratorios de carácter temporal, de los cuales tenemos registros. Pero tenemos al menos un millón de migrantes que viven en Colombia que no sabemos cómo se llaman, dónde están y cuál es su situación socioeconómica», expresó Duque, según citó en Twitter ReporteYa.

El jefe de Estado reiteró que las crisis migratorias “son en sí mismo crisis de carácter humanitario. Son millones de personas que migran de dictaduras, de pobreza, de pérdida de oportunidades, y claramente el mundo ha enfrentado este escenario con rechazo. La crisis migratoria más cruel parecía la que se vivía con los migrantes sirios, pero hoy estamos ante un fenómeno mucho más duro, y es que la crisis migratoria venezolana supera las cifras de la crisis de migrantes de Siria. Son más de 6 millones de hermanos venezolanos que han salido de su país, huyendo de la dictadura y la pobreza. Vimos que el salario en ese país no llega a 10 dólares, lo que significa que la pobreza es del orden de 90%”.

“Nos duele verlos en esta circunstancia. Hemos visto como Colombia ha recibido el 30% de los migrantes totales que ha tenido Venezuela. Nos aproximamos a tener 1.8 millones de migrantes venezolanos. Basados en la coherencia frente a la fraternidad, por eso, nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un Estatuto de Protección Temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de los migrantes. Los que ya están regularizados, no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y quienes están irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro, y certero de sus nombres, edades, lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas, y estarán en un registro biométrico”.

Finalmente Duque recordó la migración colombiana años atrás hacia Venezuela. “Se va a crear el Registro Único del Migrante en nuestro país, orientado a atender esta crisis. Al dar este paso histórico, esperamos que otros países sigan nuestro ejemplo. Que sea esta la oportunidad para demostrar que así como en muchas décadas muchos colombianos que cruzaron hacia Venezuela en busca de fraternidad y oportunidades y la recibieron, nosotros creamos el Estatuto Temporal de Protección”.

We commend @IvanDuque's announcement of temporary protected status for the more than 1.7M Venezuelan migrants in Colombia. The U.S. stands with Colombia in support of refugees and migrants as we also work to rebuild and expand our humanitarian programs worldwide. #EstamosUnidosVE

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 8, 2021