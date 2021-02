El representante de Venezuela en Colombia designado por Juan Guaidó, Tomás Guanipa, publicó un video en el que se aprecia cómo funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, son desafiados por un guerrillero armado, no identificado, quien les dijo que si el gobierno de Maduro les ordena que se vayan, lo harán.

En el video publicado se observa cómo un contingente de la GNB enfrenta al guerrillero, quien con una actitud calmada y segura les aclara a los funcionarios que él no ha cometido «ningún crimen» pero que primero moriría antes de entregar las armas.

«Si no me matan del primer tiro pues voy entonces a defenderme», desafió el guerrillero frente a los funcionarios, «primero me llevan muerto que yo deponer las armas» comentó, mientras hacía alusión a que si fuese un delincuente, tendría quejas suyas de la comunidad que en el video no es precisada.

«No estoy matando a nadie a pesar que hay ladrones», señala el protagonista del material quien también aclara que esas actitudes como robar, no la comparten en Colombia.

«Se resteó la guerrilla» dijo uno de los funcionarios de la GNB que grabó el video.

«Si encuentran droga ahí captúrenme» agrega el guerrillero mientras apunta a un lugar fuera de cámara.

Durante la secuencia se puede escuchar que uno de los efectivos nacionales le pregunta si tiene armamento guardado, a lo que el guerrillero le responde que la autoridad no son ellos (GNB).

«Hermano, ¿Quién manda acá? El gobierno. El día que a usted le digan, a través de una circular, Maduro, que habla todos los días, diga: «la guerrilla que se vaya de Venezuela», nos vamos».