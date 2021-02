DW Deutsche Welle respondió este jueves a la carta enviada por Jorge Arreaza donde acusa al medio alemán de mantener un «sostenido y tendencioso» ataque editorial contra Venezuela. La cadena ve con extrañeza la misiva del canciller chavista y consideran «un hecho» que informan sobre la nación con imparcialidad y objetividad.

«En nuestra cobertura diferenciamos entre notas de actualidad, reportajes de autor y artículos de opinión. Las primeras reflejan los acontecimientos actuales sin análisis de trasfondo basándose en cables de reconocidas agencias de noticias internacional y completándose a veces con una segunda fuente, por ejemplo con enlaces a documentos mencionados u organizaciones», reza una carta dirigida al ministro.

Argumentan que el artículo del 14 de enero que Arreaza critica, es una nota de actualidad que recoge declaraciones de Tamara Suju. «Usted censura que en esa nota no se mencionen otras voces ni se hable del pasado de Suju. Esto no es habitual en notas de actualidad, como podrás comprobar en informaciones de agencias sobre el presidente Nicolás Maduro, en las que no aparecen interpelaciones a sus declaraciones ni se menciona que un gran número de países como EEUU no lo reconocen como presidente», alegan.

Recuerdan que otras de las quejas de Arreaza fue que DW no haya informado en detalle sobre los antecedentes de la protesta del canciller contra el Gobierno británico a raíz de la financiación de medios de comunicación privados. «De hecho le agradecemos por confirmarnos aquí que su protesta no solo estaba motivada por la conversación con el sindicato de la prensa, sino efectivamente por las ayudas financieras británicas a medios de comunicación independientes».

DW también menciona el reproche de Arreaza sobre un artículo de opinión, algo que se rige «por criterios diferentes a los de un reportaje».

Por todo ello, el medio lamentó que el funcionario chavista no perciba «nuestros constantes esfuerzos por facilitar una información imparcial y que, de hecho, incluso los entorpezca», luego que al corresponsal de la cadena se le denegara una acreditación para informar sobre las parlamentarias.

«Tampoco hemos recibido desde hace años ninguna respuesta de nuestras reiteradas solicitudes de entrevista al presidente Maduro», recordaron, por lo que reiteraron la solicitud a una entrevista exclusiva y televisada al mandatario chavista.

En la comunicación de ayer divulgada por Arreaza, sugiere que este tratamiento informativo de DW es «antiético y busca socavar la imagen pública de Venezuela», marcado por «noticias falsas».