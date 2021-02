Franklyn Duarte, diputado (AN/6D-Táchira), pidió a la oposición en su estado a participar en las elecciones regionales de este año, alegando que esto servirá para que el chavismo no le dé más poder a los grupos irregulares en la entidad fronteriza.

Esta semana, Maduro confirmó qué este año deben realizarse las elecciones para elegir a gobernadores y alcaldes y recordó que «esto no es algo de Maduro sino que lo establece la Constitución».

Duarte propone que se haga una «megaelección» de gobernadores, alcaldes, concejos legislativos y concejos municipales.

«Invito al pueblo del Táchira a salir y a participar en esas elecciones. Y a todos los factores de las diferentes corrientes de la oposición en el Táchira, debemos unificarnos y abocarnos todos los que aspiramos a (ganar)la gobernación del estado y a las alcaldías, para promover unas primarias. Porque es la manera más sana de tener un candidato único para el Palacio de los Leones», expresó en un audio enviado a ND.

Duarte advirtió que la Consulta Popular y la elección del 6 de diciembre son un ejemplo de lo que pasa cuando la gente no sale a votar. «Prácticamente se entregó la AN a quienes tienen más de 20 años destruyendo el país y hoy en día muchos se lamentan. Hoy quienes no participaron en las parlamentarias quieren ser candidatos».

«No los voy a criticar, pero vamos a ver qué le van a decir al pueblo. Sabemos que vivimos en una dictadura, pero hay que buscar por todas las vías mantener los espacios políticos (…)».

Según dijo habrá un nuevo poder electoral y este será quien llame a elecciones. «Vamos a promover desde la fracción de la unidad que ese nuevo CNE empiece a buscar el mecanismo para que más de 4 millones de venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto», aseveró.

Asimismo, calificó de excusa decir que no van a participar porque la Administración de Maduro puede colocar una figura paralela a un mandatario de oposición como existe en el Táchira con el llamado «protector» Fredy Bernal.

«Muchos dirán, ¿de qué sirve una alcaldía si ponen a un paralelo o una gobernación si van a poner a un protector? Sirven de mucho porque un alcalde o un gobernador opositor puede mantener ese espacio y por lo menos no permitir que el hampa común y la delincuencia organizada se adueñe de los municipios – como pasa en muchos municipios del Táchira donde se entregaron las alcaldías y le dieron libertad a los grupos irregulares».

Duarte dijo estar «seguro» de que «eso, con un alcalde de oposición, no va a pasar y tampoco permitirán el cobro «tan exagerado de los impuestos que tiene que pagar un ciudadano de a pie que no está en la capacidad de pagar esos impuestos; como los piensan cobrar los actuales alcaldes del madurismo».

Recientemente, Juan Guaidó anunció que la oposición lanzará una nueva plataforma unitaria; y pidió a los venezolanos acompañar a los estudiantes este 12 de febrero, Día de la Juventud. “Aquí estamos firmes por Venezuela, aquí estamos en conjunto con todos los factores de la sociedad civil porque no van a ser las amenazas de la dictadura, las que nos detengan. Por el contrario, sabemos los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Lo único que no escatima la dictadura durante 20 años es la persecución y discriminación política”, dijo Guaidó.

Además, Guaidó agregó que la ruta que lidera se basa en lograr elecciones libres y que sean reconocidas por la comunidad internacional. “La agenda de la dictadura es dividir, perseguir, amedrentar e impedir la unidad de la Alternativa Democrática y bloquear la ayuda humanitaria. La agenda de los factores de la Unidad democrática es transparente direccionada a exigir elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres, y verificables”.

Duarte es uno de los diputados que hace un año decidió darle la espalda a Guaidó para apoyar a Luis Parra y que este se proclamara como presidente de la AN que sesionaba en el Palacio Legislativo. Desde entonces ni Guaidó ni más de 100 parlamentarios que lo apoyan pudieron entrar nuevamente a la sede de la AN por estar militarizado.