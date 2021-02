El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, dijo que la Comisión de Diálogo impulsada desde la AN/6D es un canal en el cual es necesario participar para llevar propuestas y que, de no funcionar, es válido protestar «en el camino».

A juicio de Fermín, esta Comisión debe incorporar a muchísimos interlocutores que abran canales de participación para aportar soluciones a la crisis venezolana.

«El gobierno ha abierto un canal de diálogo, si luego no funciona, se protesta en el camino, pero no podemos negarnos a llevar nuestras propuestas y reclamos» afirmó Fermín en entrevista con Globovisión, quien también añadió que en el oficialismo hay gente dispuesta a mejorar el país.

«No todos en el gobierno son iguales, así como no somos iguales en la oposición».

«En este escenario que no tenemos acceso al poder, vemos con entusiasmo el diálogo porque vemos una manera de penetrar los espacios reales, vamos a tener un año muy intenso tanto en materia de diálogo como en materia de organización», comentó.

«Vamos a cambiar las políticas que no dan resultados», añadió.

La perspectiva de ser oposición

Fermín también aclaró que desde su perspectiva, «ser de oposición» es, en el caso de su partido, ser «opuestos a políticas intervencionistas».

«Oposición para nosotros es tratar de desbloquear internamente la economía, ejercer libertades políticas y mejorarlas (…) Para Soluciones Oposición no es auspiciar el bloqueo, no es agravar la crisis, si vamos a proponer un bloqueo, eso va a producir más pobreza, eso no es oposición».

Para Fermín, desde su punto de vista, la convivencia es clave para la democracia en el país, «nosotros como demócratas creemos en la convivencia. Creo que debemos cohabitar, somos un partido de democráticos, no fascistas».