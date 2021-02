El primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, reiteró este martes que el organismo que integra quiere buscar “soluciones para la gente” y para ello quieren además que el país entre en negociaciones, sobre todo entre el oficialismo y la oposición que lidera Juan Guaidó para acceder a vacunas por el mecanismo Covax contra el coronavirus y asimismo mejorar servicios básicos.

“Yo quiero recordar que Fedecámaras ha venido insistiendo en la importancia de buscar soluciones para la gente y que el país entre en negociaciones. Ellos (oficialismo) nos escucharon y escuchamos sus planteamientos; sobre todo nuestra preocupación es sobre el tema de llegar a un acuerdo para lograr la vacunación masiva a los venezolanos contra el Covid-19 y que no se perdieran las dosis que se habían apartado en el sistema Covax de vacunas para Venezuela de al menos 12 millones de dosis. Bajo ese planteamiento surgió la posibilidad de una reunión de la comisión de diálogo, paz y reconciliación que fue tan polémica”, afirmó Fernández en una entrevista con Punto de Corte.

En ese contexto, el representante de Fedecámaras sostuvo que “a partir de las diferencias y a pesar de ellas se pueden llegar a puntos de encuentro. (…) Que muchos de ellos sean personas que participan con el Gobierno de Maduro es una cosa, que yo sea una instancia del Gobierno no. Nosotros no vamos a buscar soluciones solo para la economía, no vamos a claudicar nuestra lucha por tres soluciones para facilitar el clima de negocio. Nosotros planteamos resolver los problemas de la gente, nos referimos básicamente en este momento con el tema de las vacunas, la ayuda humanitaria y los servicios públicos (gas, agua, electricidad, transporte)”.

“Sin olvidar que habría que resolver algunos temas políticos entre Guaidó y Maduro para que puedan llegar las vacunas. Las cosas no son excluyentes. No podemos esperar a una solución integral. Las cosas no son necesariamente blancas o negra. No podemos satanizar la palabra negociación”, concluyó.

Posiciones en contra y a favor de reunión entre Fedecámaras y el oficialismo



Las reunión entre representantes de Fedecámaras y el presidente de la AN/6D, Jorge Rodríguez, y demás integrantes del Parlamento de mayoría oficialista el pasado 27 de enero, fue cuestionada por integrantes de la oposición, como el vicepresidente de la AN electa en 2015, Juan Pablo Guanipa, quien lanzó duras críticas el 10 de febrero contra Fedecámaras por haberse reunido con los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. “Yo no le veo sentido a eso”, dijo.

“¿Nosotros vamos a entendernos, como lo hizo Fedecámaras, con la dictadura? Yo no le veo sentido a eso. Eso es lo que busca la dictadura. Como se reunieron los rectores con la dictadura. ¿Qué creen, que van a ser mejores las universidades reuniéndose con Jorge Rodríguez? ¡Por favor! Se están reuniendo con el verdugo de las universidades. ¿Creen que por influencia del espíritu santo el tipo cambió su forma de pensar? ¡No señor!”, criticó Guanipa en un encuentro con dirigentes del Frente Amplio y diputados de la AN en el estado Carabobo.

Mientras que el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, defendió ese mismo día que la federación se haya reunido con Jorge Rodríguez ya que considera que los responsables de generar una salida son los políticos y no la asociación.

“Los responsables de generar una salida a esta crisis son los políticos, no Fedecámaras. Para Jorge Rodríguez también representó un costo político el haberse reunido con el sector empresarial”, explicó Roig a Kico Bautista.

Roig celebró la reunión de Fedecámaras con el gobierno chavista y afirmó que él hubiera hecho lo mismo. “Pero los detractores insisten en invasiones y el país cuesta abajo”.

“En cualquier país del mundo se reúne el gobierno con los empresarios. Aquí en Venezuela es noticia”, reprochó.