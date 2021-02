El ex embajador/AN en Colombia, Humberto Calderón Berti, manifestó que no le ve mucho sentido a formar una «nueva plataforma unitaria» de la oposición mientras no exista un propósito y una estrategia compartida por la mayoría de los partidos y sectores amplios de la oposición. Cree además que es un error apartarse de la ruta planteada en 2019 del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

En entrevista telefónica concedida a ND, Calderón Berti enfatizó que la manera de obligar a Nicolás Maduro a que haya elecciones libres es apostar a incrementar las sanciones individuales sobre el mandatario y sus jerarcas, y al mismo tiempo eliminar las sanciones de tipo general que afectan a grandes capas de la población.

Sobre la intención que tienen algunos de participar en elecciones regionales, dijo que «respeta lo que piense cada quien», sin embargo, acotó que lo más lógico es que antes de pensar en participar es tener la certeza de que Maduro cumplirá con las garantías necesarias para que hayan elecciones realmente libres: observación internacional en todo el proceso, un nuevo CNE y depuración del registro electoral.

A continuación nuestra entrevista:

– La oposición liderada por Juan Guaidó y el G4 ha anunciado el lanzamiento de una nueva plataforma unitaria en reemplazo del Frente Amplio. ¿Cómo ve usted esta propuesta luego de lo que se puede catalogar de fracaso del FA?

– Yo creo que integrar una nueva plataforma con la misma gente o promovida por la misma gente que ha conducido este proceso por la oposición durante los últimos dos años no tiene para mí ningún significado. Lo que debe hacerse es integrar una plataforma opositora dónde sin duda estén representados los partidos políticos, pero no solo el G4, sino otros partidos políticos y sectores amplios de la oposición. Porque sería un error pensar que la oposición es el G4, o que la oposición es el G4 y los partidos.

– La oposición venezolana es mucho más que el G4 y los partidos. Y todos los demás deben ser tomados en consideración en base a una unidad genuina. La unidad no es una fotografía ni tampoco un acto con discursos grandilocuentes. Tiene que haber un propósito, un objetivo, una estrategia compartida por la mayoría, sin que haya ningún grupo hegemónico dentro de esa plataforma.

– La oposición ha abandonado la estrategia del cese de la usurpación y el gobierno de transición tras dos años de no poder lograr dichos objetivos. ¿Es un cambio razonable o no?

– Yo creo que se ha debido mantener porque mientras Maduro siga al frente de la presidencia de la República y mientras no haya un CNE imparcial que realmente represente a los sectores del país, que no esté parcializado como el actual, no tiene ningún sentido hacer elecciones de ningún tipo.

– Tienen que haber garantías: por lo menos de un CNE equilibrado y que haya observación internacional; y no solo para el día de las elecciones sino para todo el proceso. Yo creo que hay que mantener la ruta que se aprobó en 2019: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El gobierno de transición es demasiado importante porque así lo establecieron las bases democráticas. Ir precipitadamente a un proceso electoral sin que esto se haya cumplido previamente sería un error.

– ¿Qué lectura le da a que Panamá haya retirado las credenciales de la representante de Guaidó y que República Dominicana haya dicho que ya no lo reconoce como presidente interino?

– Desde el año 2019 para acá ha habido un deterioro en el ámbito internacional hacia el gobierno interino, y esto creo que se debe a los errores cometidos. Personalmente creo que esto da lástima y es probable que haya países que busquen otro tipo de salidas. Yo veo que tanto la UE y los gobiernos europeos y algunos latinoamericanos están propiciando que haya un proceso electoral.

– Desconozco la opinión formal del nuevo gobierno de EEUU, pero un proceso electoral sin garantías es como meterse en un cuarto oscuro a sabiendas de que te van a caer a palos. De manera tal que lamento profundamente lo que ha ocurrido en Panamá y en República Dominicana porque siento que hay un cambio en la postura de los gobiernos de América latina con respecto al gobierno interino de Juan Guaidó.

– La Unión Europea está presionando para que haya un acuerdo político para unas elecciones presidenciales libres. Y la nueva administración de EEUU aparentemente va a tomar el mismo camino. ¿Cree que la propuesta de una nueva plataforma unitaria es una respuesta a estas presiones internacionales?

– De nada sirve una nueva plataforma unitaria sino hay un acuerdo sobre las cosas fundamentales. Yo soy un convencido de que la UE y EEUU van por una ruta electoral pero siempre insisten en que sean unas elecciones transparentes y confiables y esa es la gran interrogante que se presenta en Venezuela. Porque con un CNE que no es imparcial, sin observación internacional y sin garantías de respeto a los resultados, no creo que el camino sea ese.

– Recuerda lo que pasó en 2015 cuando la oposición ganó abrumadoramente las elecciones y después fueron rebanando la AN. Lo primero fue desincorporar a los diputados indígenas y después empezaron a acosar y perseguir al resto de los diputados y muchos de ellos tuvieron que irse del país. El año pasado al menos 29 tuvieron que huir y hasta ahora siguen siendo perseguidos. Por eso, una salida electoral si hay condiciones sí, pero de resto no. Debe existir un CNE nuevo y equilibrado, observación internacional y las garantías de que respeten los resultados.

– ¿Cómo lograr que Maduro acepte una elecciones libres? Esa es la pregunta de las 64 mil lochas. ¿Cree que las sanciones son suficientes para obligarlo?

– Es que las sanciones no tienen un enfoque correcto, porque están poniendo a los venezolanos a pasar trabajo con la escasez y mil dificultades cuando las sanciones deberían ser individuales tanto para los jerarcas del régimen como para sus familiares y su círculo íntimo; además de la gente que negocie con ellos.

– Las sanciones de tipo general afectan a grandes capas de la población que no tienen nada que ver con eso y este es el problema. Aunque muchas de las cosas que ocurren no son culpa de las sanciones, por ejemplo: la escasez de gasolina y de gas existen por el mal manejo de la producción petrolera. Todo lo que pasa con el sistema eléctrico es porque no le hicieron mantenimiento a las plantas termoeléctricas; no hicieron mantenimiento a las líneas de transmisión y hoy hay problemas graves.

– También lo que pasa con el agua tiene mucho que ver con la cuestión eléctrica, porque en Venezuela hay que bombear mucha agua para que llegue a las ciudades y ese problema está latente porque no hay electricidad y están padeciendo grandes calamidades. Todo se trata de un círculo vicioso; no hay petróleo, no hay combustible ni hay gas natural, no hay generación termoeléctrica y no hay agua.

– Entonces, ¿cómo lograr que Maduro acepte unas elecciones libres?

– Hay que buscar la manera de acentuar las sanciones individuales y forzarlo a qué hayan elecciones libres, pero no sabemos si esto es posible porque es muy fácil desde la UE o desde EEUU plantear la salida electoral cómo está planteada, pero ellos no están conscientes y no saben que no hay garantías de ningún tipo. Porque el registro electoral está totalmente contaminado. Hay gente que vota hasta 3 y 4 veces. Hay mucho extranjero cedulado para votar y los que son entendidos del proceso electoral saben que un proceso para que sea transparente requiere de observación internacional en todas las fases y por supuesto la revisión del registro electoral.

– Américo de Grazia y otros han sugerido participar en las regionales. ¿Cuál es su opinión?

– Yo respeto mucho las opiniones de la gente y desconozco si ellos están al tanto de si habrán condiciones o no. Pero, insisto, en que deben haber condiciones para que la gente pueda participar. La gente puede hacer lo que le venga en gana, pero lo lógico es ir a un proceso presidencial en un proceso completo, donde se puedan renovar todos los poderes públicos, pero lo más importante es la elección presidencial.

– La AN/6D dice que está investigando los hechos de corrupción del gobierno interino pero hasta ahora no han presentado pruebas. Qué ha pasado con la investigación en Colombia sobre el llamado Cucutazo?

– Yo presente en junio de 2019 una denuncia formal ante la Fiscalía colombiana, que era ante quien me correspondía hacerlo. Llevé un informe auditado, muy bien elaborado y la información que me dieron fue que para diciembre de ese año 2019 se iban a conocer los resultados de la investigación.

– Ya han pasado de eso dos años y todavía no se sabe nada. ¿Por qué razón? No lo sé. Yo siempre fui muy respetuoso de la autonomía de la fiscalía. Nunca estuve pendiente de llamar a la fiscalía, pero pensé que mi responsabilidad concluía cuando presente la denuncia. ¿Si se movieron algunos intereses ocultos? No lo sé, pero me extraña que no se haya producido el resultado esperado.