El excandidato presidencial y diputado electo el 6D, Javier Bertucci, respondió este jueves tras ser deportado de EEUU que había asistido a Miami para la “canalización de un programa” de ayuda humanitaria de alto alcance, y lamentó que la oposición “radical” no quiere que busquen otro tipo de estrategia con Washington.

“Frente a toda la ola de comentarios y de noticias que han circulado por redes y medios, quiero declarar oficialmente de lo que realmente sucedió el día martes en EEUU. Asistí saliendo desde Valencia en vuelo comercial clase económica hasta Dominicana, y el siguiente día martes volé a Miami desde Dominicana por una famosa línea aérea, así que llegamos a un counter de inmigración a las 5 de la tarde con mi familia y de una vez fui trasladado a un sector del aeropuerto donde nos tuvieron retenidos a mí y a mi familia, en el caso de mi familia por 7 horas y en mi caso hasta las 7:30 de la mañana del otro día”, afirmó Bertucci en un video compartido en Twitter.

En ese contexto, el parlamentario de la AN/6D agrego que “los funcionarios que hicieron este procedimiento estaban esperándome. También fui señalado por uno de los dos funcionarios que hicieron el procedimiento como una persona que estaba colaborando con el Gobierno, me ubicaban como un funcionario del Gobierno de Venezuela, y aquí podemos notar que tanto mal le ha hecho este grupo pequeño de la oposición radical que sigue mintiéndole a EEUU, y que asustados quieren impedir que alguno de los que somos oposición moderada o inteligente, que entendemos que hay que generar otro tipo de estrategia para generar el cambio político que todos queremos, pero que este grupo no quiere que haya otra voz que se oiga en Washington”.

“Lo que más duele en este sentido es que mi asistencia a EEUU invitado por varias organizaciones obedecía a la canalización de un programa de ayuda humanitaria de alto alcance. Programa que hemos discutido con el Gobierno nacional. Vengo de la mesa de diálogo nacional, y fui electo como diputado en el estado Carabobo, a mi el Gobierno no me dio este cargo, me puso 110 mil electores. Como posición puedo decir que este curul me lo gané con votos, no fue que me autoproclame diputado”, acotó.

Bertucci detalló que “en esta ocasión intente entrar a EEUU como una persona natural que iba a sostener unas reuniones no oficiales, porque eran reuniones de no carácter político, son ONG no vinculadas con el Gobierno que quieren traer ayuda humanitaria en una cantidad importante que nos permite paliar esta difícil crisis que estamos viviendo, y que las negociaciones si es que se logran con EEUU no se sabe cuánto tardarán. Grupos radicales son pueden seguir actuando de es amanera egoísta para mantener un cargo y que solo actúan por Twitter. Estamos dispuestos a hablar con EEUU para conseguir algún tipo de acuerdo para salir de esta difícil crisis que tenemos”.

“A los señores que se alegran porque no me dejaron entrar a EEUU, ¿por qué se alegran?, ¿por qué no logre conseguir ayuda humanitaria para nuestro pueblo venezolano?, ¿esa es su alegría?. Con todo respeto me duele decirles a donde han caído muchos venezolanos, el nivel de odio, al alegrarse porque alguien no consiguió ayuda humanitaria para el país. Esa alegría que alguien no entró a EEUU para buscar ayuda son acciones que no nos enaltecen sino que nos humillan como pueblo. Tenemos una horrible crisis que está agobiando al pueblo venezolano. No es agradable que no te dejen entrar a un país, pudieron engañar a un país como EEUU por un tiempo pero no será por siempre. Debemos deponer esas actitudes de odio que no nos van a llevar a ningún lugar. No voy a cesar de hacer todo el trabajo que tenga que hacer para apoyar a nuestro sufriente pueblo venezolano. Se debe lograr de alguna forma la flexibilización de sanciones. Mi Visa la tengo vigente hasta 2023 y he entrado en múltiples veces a EEUU, nunca he violado ninguna ley en EEUU y además llevaba mi prueba PCR en negativo. EEUU es el país con más derechos y con mejor democracia, esto fue resultado de dos funcionarios, la mayoría de funcionarios me pedían disculpas en nombre de EEUU. EEUU debe revisar estas acciones que no deben ser permitidas en su territorio. Seguiré buscando ayuda humanitaria para nuestro pueblo”, reiteró.