Alberto Torres.

El secretario general de Acción Democrática (AD), designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bernabé Gutiérrez, desestimó las sanciones impuestas por la Unión Europea a él y otros dirigentes de oposición y gobierno y dijo que son los “últimos coletazos” de quienes, asegura, hacen esfuerzos para que se sancione a los “amantes del voto”.

“Me sancionarán a mí todo lo que quieran, porque ni a mí ni a AD nos sacarán de la institución del voto (…) Sea cual sea el combate, AD está preparada”, dijo Gutiérrez.

Señaló que la tolda blanca participará en las elecciones programadas para este año, sean solamente de gobernadores y alcaldes, o que incluyan comicios para renovar consejos legislativos y cámaras municipales.

“La baja participación de 30% le dio al gobierno la mayoría de las curules en diciembre. Si el 70% llegar a a votar, el gobierno no tendría nada que buscar ni puede estar soñando con la victoria, porque sería del pueblo y les quitaríamos el 100% de las gobernaciones”, señaló el dirigente.

También sobre los comicios, dijo que dirigentes opositores que no reconocieron las elecciones del 6D, ni a la Asamblea Nacional electa ese día, han buscado entablar conversaciones recientemente con el gobierno.

“Algunos líderes, entre ellos Guaidó y Ramos Allup, que conforman o aplaudieron la comisión delegada, no quisieron concurrir a las parlamentarias porque había un CNE designado por un TSJ ilegitimo. No fueron a esas elecciones, no reconocen la AN actual, pero a su vez están pidiendo conversaciones con el gobierno porque quieren participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes”, dijo Gutiérrez.

“Pero, ¿Quién va a designar al nuevo CNE, que convocará las elecciones? La AN actual, que ellos dicen que es ilegítima”, enfatizó. Para este año se prevé que se realicen elecciones regionales para renovar las gobernaciones y alcaldías electas en 2017, en las que la oposición participó parcialmente.