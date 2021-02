La Alianza Nacional Constituyente Originaria emitió este sábado un comunicado exigiendo a los partidos opositores no participar en las elecciones regionales ni en ninguna otra elección mientras permanezca la «usurpación de Nicolás Maduro y su régimen en el poder».

ANCO reitera que la Consulta Popular es un «mandato vinculante» que debe ser aceptado por todos los partidos que la promovieron.

A continuación el comunicado completo:

Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, ante el pretendido llamado a elecciones de Gobernadores y Alcaldes que están realizando los partidos políticos de la oposición en este gravísimo momento de la vida del país, siendo como somos principales promotores y actores de la Consulta Popular, queremos dejar claramente establecido ante la opinión pública y los partidos políticos convocantes a ese nuevo proceso electoral, lo siguiente:

1.- La Consulta Popular realizada entre el 7 y 12 de diciembre de 2020 que contó con la participación de 6,4 millones de venezolanos en todo el mundo, es un mandato vinculante para todos los sectores de Venezuela y en consecuencia es una obligación para todos y en especial los partidos políticos, priorizar el Cese de la Usurpación, lo cual en el lenguaje del pueblo significa la salida de Nicolás Maduro Moros y su régimen del poder de manera inmediata antes de pretender otro proceso electoral. Hacerlo sería complicidad con el régimen de Nicolás Maduro Moros ya que iría en contra del mandato popular expresado del 7 al 12 de diciembre de 2020;

2.- Los venezolanos de ninguna manera iremos a un proceso electoral si antes no se cumplen las condiciones de Cese de la Usurpación de Nicolás Maduro Moros, promover un Gobierno o Junta de Transición, cambio del CNE electo por la Asamblea espuria del régimen, modificación de las normas electorales y diseño de un nuevo Registro Electoral, así como fijar la participación de los distintos Estados en una nueva elección de los Poderes Públicos mientras se cumplan las condiciones mínimas de participación;

3.- Convocamos a los sectores representativos de la Sociedad Civil para que en su momento den el apoyo necesario a un Gobierno de Transición del cual deben formar parte mayoritaria;

4.- Exhortamos a los partidos políticos de la oposición a no dejarse embaucar en un proceso electoral sin cumplir con los requisitos ordenados en la Consulta Popular. Los partidos tienen la obligación de poner su mayor atención a lo que el pueblo quiere y decidió que es la salida de Nicolás Maduro Moros, y de no hacerlo, la Sociedad Civil y fundamentalmente ANCO como parte de ella, no solo no los apoyaremos sino que combatiremos frontalmente la celebración de estas elecciones;

5.- Exigimos, de nuevo, el Cese de la Usurpación de Nicolás Maduro Moros en cumplimiento a lo que el pueblo venezolano ordenó en la Consulta Popular, así como la salida del resto de los usurpadores del Poder Público, vale decir, Asamblea Nacional no reconocida del 6 de Diciembre 2020, CNE, TSJ, Fiscal General de la República y el resto de los Poderes Públicos ilegítimos;

6.- Solicitamos de la Comunidad Internacional el pleno apoyo para las decisiones que el pueblo tomó en la Consulta Popular de Diciembre 2020, priorizando el Cese de la Usurpación antes que las elecciones. Por ello les señalamos a los países amigos que han apoyado al pueblo venezolano ante la tragedia que nos ocurre, que no podemos ni debemos participar en ningún diálogo con la dictadura que ha destruido a Venezuela y perseguido implacablemente a los venezolanos que no se rinden ante ella, salvo que sea para abandonar el poder en los términos ordenados por el pueblo venezolano en la Consulta Popular. Y en el caso de que la Comunidad Internacional propicie e insista en tal dialogo, solicitamos que una representación calificada de la Sociedad Civil este presente, como fue sugerencia del Consejo Europeo en el Punto No. 4 de sus Conclusiones del 25 de enero de 2021, con el fin de garantizar que no se desconozca el mandato del pueblo expresado en la Consulta Popular, que exige el Cese de la Usurpación del narco régimen antes de cualquier solución electoral. Igualmente solicitamos de la Comunidad Internacional y de sus órganos una presión determinante para que ingrese a Venezuela la ayuda humanitaria que requiere de urgencia el pueblo venezolano que sufre la tragedia en que la pandemia y la tiranía lo han sumido;

7.- Exhortamos a los diferentes órganos representativos de la Sociedad Civil a acompañarnos en estas solicitudes para lograr la unidad que requerimos para enfrentar la narco tiranía. En ese sentido, alertamos a organismos de importancia en el país como Fedecámaras que no caigan en las trampas del régimen aceptando las migajas que puedan estarles ofreciendo a sus miembros, porque terminarán siendo cómplices en la destrucción de Venezuela, sus sectores productivos y la economía;

8.- Solicitamos el apoyo de la Iglesia Católica, y todas las Iglesias, en esta cruzada que nos impone la restauración de la vigencia de la constitución transgredida y violada permanentemente por el régimen. Es momento de hacer valer el compromiso con los pobres, con los menesterosos;

9.- De conformidad con lo establecido en el artículo 326 constitucional, requerimos que la sociedad civil organizada, en su carácter de corresponsable en el mantenimiento y seguridad de la nación y en el aseguramiento de la vigencia de los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos, sobre la base de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la colectividad nacional, integre el Gobierno de Transición que inevitablemente terminará por darse, porque somos actores fundamentales e impulsores del proceso de cambio que Venezuela reclama, y porque el éxito de la Consulta Popular se debió fundamentalmente a nuestra participación voluntaria y desinteresada en todo el país así como en la organización, ejecución y movilización del pueblo venezolano;

10.- Convocamos a los miembros integrantes y simpatizantes de ANCO en todos los niveles y dentro y fuera del país a apoyar el Pacto para la Activación del Artículo 333 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela para el Restablecimiento Constitucional y a formalizar en toda Venezuela la organización de la Sociedad Civil a través de las Conferencias para el Restablecimiento Constitucional y la Reafirmación de la Soberanía Popular anunciada por los miembros promotores y organizadores de la Consulta Popular y establecidas en el documento reproducido al final de este comunicado.

Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO

Caracas, 20 de Febrero de 2021

Anexo:

Activación del Artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para el restablecimiento Constitucional

“Nosotros, ciudadanos pertenecientes a la sociedad civil no investidos de autoridad, en cumplimiento del rol de corresponsabilidad para la preservación de los principios que nos asigna y exige la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedemos mediante este acto a dar inicio al formal proceso de restablecimiento constitucional:

Cconsiderando

Primero. Que mediante la Consulta Popular vinculante realizada del 7 al 12 de diciembre de 2020, el pueblo venezolano ordenó: 1. El cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro; 2. El rechazo a las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre de 2020. 3. Adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad.

Segundo. Que es de carácter obligatorio, para todas las instituciones y ciudadanos venezolanos, darle respuesta al mandato del soberano establecido en la Consulta Popular realizada en diciembre de 2020.

Tercero. Que resulta ineludible para el pueblo venezolano restituir el funcionamiento de los Poderes Nacionales, así como recuperar el carácter de institución sin militancia ni parcialidad política, garante de la independencia y soberanía de la nación, de nuestra Fuerzas Armadas.

Cuarto. Que resulta urgente la necesidad de restablecer la vigencia constitucional y el Estado democrático y social de Derecho y de justicia previsto en el artículo 2 de nuestra Constitución.

Acordamos

Primero. Activar el Procedimiento de Restablecimiento del Orden Constitucional, de conformidad con el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Segundo. Promover la conformación de la Conferencia de Restablecimiento Constitucional y Reafirmación de la Soberanía Popular, integrada por notables personalidades venezolanas, quienes, conjuntamente con la ciudadanía investida de autoridad, organizará sus réplicas a nivel internacional, regional, municipal y parroquial, para dar cumplimiento al mandato vinculante expresado el 12 de diciembre de 2020.

Tercero. Exhortar a los funcionarios de las distintas Ramas del Poder Público y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a activarse en las tareas de restablecimiento constitucional.

Cuarto. Solicitar el acompañamiento internacional, en especial, solicitar el apoyo técnico y económico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la implementación de las actividades de restablecimiento constitucional aquí descritas, así como la veeduría del Parlamento Europeo y el grupo de Cancilleres que firman el Acuerdo de Lima.