El diputado de la AN/2105, Américo De Grazia (La Causa R-Bolívar), insistió este lunes en que la oposición si debe ir este año a las elecciones regionales y “sin complejos”, y reiteró que las condiciones electorales “debemos crearlas”.

“¿Negociar con el régimen?. ¿Sino con quién?. Basta de necedades. Si no hay condiciones, debemos crearlas. Ese es un propósito político. Son criminales. Si. Razón suficiente para accionar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance”, posteó De Grazia en su cuenta Twitter con un video adjunto de RCR donde agrega que “hay que colocar las cosas en su justa dimensión y de acuerdo a las circunstancias. Así sea con un pañuelo en la nariz debemos negociar con el régimen, debemos hacerlo obligado por la circunstancias. Ellos son criminales que tienen secuestrada a Venezuela. Debemos lograr su derrocamiento, su debilitamiento, y en eso tenemos aliados confiables”.

En otra publicación, el parlamentario en el exilio sostuvo que “¿debemos ir a las regionales? Si. Y sin complejos. Cada proceso debe ir acompañado de su propia táctica. Vamos con un ‘vuelvan caras’. El remedio para el cáncer no es el mismo para un dolor de cabeza. Deslegitimado Maduro y sus organismos. Debemos ir por más”.

“Para mí el dilema de participar en elecciones es si eso sirve o no contribuye a la salida de Nicolás Maduro. Creo que evidentemente hay que anticipar eventos para construir escenarios. Podemos convertir las elecciones regionales en unas elecciones plebiscitarias, que sean capaz de seguir empujando al régimen hacia su salida o hacia el abismo. Esto no es contradictorio a lo que hemos logrado. Lo que planteamos el 6D no necesariamente es la misma medicina para las regionales. Crear las condiciones adecuadas es propicia para poder lograr los escenarios en las elecciones presidenciales y parlamentarias que todos los venezolanos y la comunidad internacional piden, exigen y quieren”, acotó en otro video.

Finalmente, De Grazia explicó, según su criterio, porque “no ha caído” Nicolás Maduro. “¿Porqué no cae Maduro?. A) Porque estamos frente a una organización criminal. B) No tenemos un centro de dirección política. C) No hay músculo social. D) Somos incapaces de anticipar eventos. E) Privilegiamos más los egos y los partidos que el país”.

“Si fallamos en el origen de la enfermedad, obviamente fallamos en todo. Estamos ante una dictadura criminal. Sin músculo social no hay fuerza suficiente para salir del régimen, y ese músculo social son los trabajadores, el pueblo organizado en función del objetivo superior. Se debe anticipar escenarios para la salida del régimen. No se ha privilegiado los intereses de la nación venezolana sino de partidos políticos”, concluyó en el último clip.

Presos políticos como candidatos



El pasado 26 de enero, Américo De Grazia explicó las razones que lo llevan a plantear que el G4 debe participar en las elecciones regionales y pidió a VP, UNT, AD y demás partidos una estrategia unitaria. Esta posición la hace a título “estrictamente personal”.

Al ser consultado por ND, De Grazia explicó que no es una posición de La Causa R. Y plantea presentar “candidatos con una tarjeta de unidad que le deje los partidos robados al régimen; 23 candidatos a gobernadores, cuya carta de presentación es que son presos políticos; sí, esos que están en las cárceles venezolanas, privados de libertad, inhabilitados y siendo sometidos a torturas”.

“Yo creo que el G4 anda más perdido que el hijo de lindbergh, ojalá y se pusieran de acuerdo en torno a una política por eso estoy haciendo esta propuesta. A propósito de que nos articulemos en un plan de ataque efectivo y de acción, más que de andar sacando cálculos personales, subalternos, grupales o hegemónicos”, enfatizó.

Para el diputado en el exilio, es urgente que la oposición apoye esta estrategia ya que Maduro intenta desesperadamente, construir un escenario de normalización política.

