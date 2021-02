En entrevista exclusiva con Russia Today, el empresario colombiano señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, describió las presuntas condiciones en las que se encuentra ahora que cumple prisión domiciliaria, a la espera de la decisión sobre su extradición a los Estados Unidos.

Entrevistado por la periodista Nathali Gómez de la cadena rusa de noticias, el empresario, que está detenido desde junio de 2020, sugirió que Cabo Verde le concedió el arresto domiciliario para evitar “cínicamente” cualquier debate sobre su desacato al Tribunal de la CEDEAO.

“Un arresto domiciliario fuera de la ley, en el cual no me permiten tener acceso a mis médicos ni a mi equipo de abogados”, comentó.

Y pasó a describir:

“No me permiten la comunicación libre, escribir cartas, usar celular, recibir visitas de familiares, nada. Es igual que la prisión o peor, una farsa completa. Estoy en una casa rodeado por más de 50 oficiales armados del Ejército y de la Policía, controlan hasta mi comida. Es exactamente igual o peor a las condiciones de la prisión, con la presión psicológica permanente a la que estoy expuesto. No puedo ni salir al patio de la casa sin que un dron me esté grabando desde el cielo, aun cuando estoy con mis abogados locales. Hay hombres armados en el patio. ¿Qué clase de detención domiciliaria es esta? Una farsa”.

Recordó que cuando estuvo en la cárcel, estuvo en condiciones que el propio Departamento de Estado de EEUU ha dicho que “suponen un riesgo para la vida”.

“A los narcotraficantes se les trata mejor que a mí, que soy agente diplomático”, critica.

Y sugiere que todo esto “en un intento de romper mi determinación y ponerme en contra de Maduro y de su Gobierno”, pero, dice, “nunca lo haré porque ni yo ni Venezuela hemos hecho nada malo”.

“Venezuela tiene derecho a gestionar el bienestar de su pueblo y ninguna designación política a través de sanciones interesadas o de la intimidación hará que se desvíe de este camino”, comentó.

“Soy un instrumento para aniquilar a Maduro”

Dice Saab, quien está acusado por unos tantos delitos que incluyen corrupción y lavado de dinero, que esos señalamientos son “falsos” porque lo que buscan es atacar al gobierno de Nicolás Maduro.

Recordó que el expresidente Donald Trump “tenía una obsesión con Venezuela y con Maduro y, durante todo su mandato, su régimen utilizó todos los mecanismos a su alcance para aniquilarlos. Soy un mero instrumento para alcanzar ese verdadero fin”, dijo.

Por tanto, estima que el presidente Biden “sea capaz de enmendar lo que el régimen de Trump destrozó, sobre todo si quiere demostrar que su forma de hacer política es diferente y que realmente respeta la separación de poderes y el Estado de derecho”.

No se respetaron mis derechos como diplomático

El acusado también afirmó que Cabo Verde, desde su detención, no respetó sus derechos “como diplomático”.

“Se ocultaron las pruebas y la primera jueza en Isla de Sal «no las vio». A partir de entonces, las irregularidades se han ido acumulando y sucediendo, en lo que mis abogados han denominado un proceso judicial sin precedentes, en el que prácticamente ninguno de sus argumentos ha sido escuchado por los tribunales de Cabo Verde”, precisó.

Y aclaró que su relación con el madurismo “no es diferente a la de otras personas” que han sido llamadas a “ayudar a Venezuela” en un momento de “necesidad nacional, causada por las acciones de personas ajenas que pretenden derribar a su gobierno legítimo”.

“He trabajado con diligencia en todo momento, siendo consciente de la responsabilidad que se me ha encomendado. Espero que ser enviado especial y que, más recientemente, se me haya otorgado la responsabilidad adicional de ser representante permanente alterno de Venezuela en la Unión Africana refleje que estoy desempeñando las tareas que se me han asignado de una manera que es apreciada por el Gobierno y el pueblo”, apuntó.

Lea la entrevista completa a Alex Saab en RT.