La administración de Nicolás Maduro inició este lunes la vacunación con la Sputnik V de diputados de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista electa el 6 de diciembre, aunque no ha culminado la vacunación de todo el personal de salud y personas de la tercera edad.

La información la dio a conocer en la red social Twitter, el parlamentario del partido El Cambio, Alfonso Campos.

“Hoy recibí mi primera dosis de la Vacuna Gam-COVID-Vac o Sputnik V, creyendo que llegará hasta el último venezolano”, escribió Campos en Twitter, aunque luego borró el tuit, reseñó Monitoreamos.

Quienes reciban la Sputnik V no transmitirán el Covid por efecto de la vacuna: Julio Castro



Minutos antes, el doctor Julio Castro aclaró este lunes que las personas que reciban las dos dosis de la Sputnik V no tienen que cumplir un régimen de aislamiento, ya que quienes reciban la vacuna no transmiten el Covid-19 por efecto del remedio.

“No, las personas vacunadas no transmiten virus”, fue la respuesta a una pregunta hecha en Twitter: “Dr. Feliz tarde. Trabajo en el sector salud y debo vacunarme según me indican con la Sputnik V, mi duda es: ¿una vez recibida la primera y segunda dosis debo mantener algún tipo de aislamiento en mi casa? Porque convivo con dos adultos mayores, por favor oriénteme. Gracias”.

Sin embargo, el infectólogo explica que con ello se refiere a la posibilidad que “por efecto de la vacuna, el vacunado pueda transmitir virus”.

“Las personas vacunadas pueden tener la enfermedad post vacunación (en menor severidad) y si son capaces de transmitir al estar enfermas”, detalla.

La vacuna rusa será aplicada inicialmente al sector salud, el cual ya ha sufrido casi 340 muertes por coronavirus de las más de 1.300 según cifras del chavismo. Sin embargo, Maduro señaló que también se inocularían a políticos, cuando 100 mil dosis solo alcanzarían para 50 mil personas.

Vacunas no alcanzan ni para el 10% del sector salud



El jueves pasado, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera aseveró que las dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron a Venezuela, no son suficientes para inocular ni al 10% del personal de la salud.

“Hablan de una gran cantidad de millones de dosis y va a llegar es una ínfima cantidad aquí a Venezuela, que no alcanza ni siquiera para el 10 por ciento del equipo de salud, que es el de primera línea que debe ser vacunado en primera instancia”, dijo en una entrevista en Unión Radio.

En este sentido, recomendó a la administración de Maduro “no casarse con una sola vacuna y buscar otras alternativas”.