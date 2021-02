La fundadora y directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, acusó este lunes a Nicolás Maduro de escudarse en el «anticapitalismo» cuando en realidad en Venezuela hay un capitalismo «salvaje y voraz», lo cuál considera hipócrita.

«Nicolás Maduro habla en contra del capitalismo, pero lo que ha pasado en Venezuela no es precisamente una política feliz. Entonces, el régimen se escuda bajo una bandera de anticapitalismo, cuando en realidad sabemos que tenemos un capitalismo salvaje y voraz, además de Estado y de un grupo de poder importante. Es toda una hipocresía», considera.

En cuanto a la ONU, Louza sugiere que deben establecerse nuevas normas o reglamentar todo lo que es el R2P, por ejemplo, el cual recuerda que es una manera de intervenir «o hacer algo en una situación como la que tenemos en Venezuela. Debería haber algo más contundente… Y cuestiones más sencillas».

«Falta mucho por reglamentar en la ONU. Por ejemplo, el Consejo de DDHH podría suspender a un Estado como Venezuela de su seno, no solo no elegirlo, porque solo deberían estar países que no violan los derechos humanos. Podría suspenderse un país pero eso no ha ocurrido», subrayó en TVV Noticias.

Maduro en la ONU

Maduro intervino este lunes en la inauguración de la 46° sesión virtual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde afirmó, nuevamente, que las sanciones económicas han generado la crisis humanitaria que atraviesa el país e hizo mención a la visita hecha por la relatora especial, Alena Douhan.

«La imposición de más de 450 medidas coercitivas, unilaterales e ilegales han resultado en un bloqueo y una obsesiva persecución contra las capacidades del Estado para garantizar los derechos económicos y sociales», dijo.

Resaltó además la renovación del memorándum de entendimiento firmado en septiembre de 2020 con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

«El Estado venezolano trabajará decididamente con la oficina y el Consejo de Derechos Humanos, pero no aceptará injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor que pretenda usar la causa de los derechos humanos como herramienta política para provocar un cambio de régimen en el país», exclamó.

Venezuela fue integrada al Consejo de DDHH de la ONU el mes de octubre de 2019, un hecho cuestionado debido a las reiteradas denuncias de violaciones de los derechos humanos, la cuales fueron confirmadas por la CPI en 2020.