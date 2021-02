El secretario nacional de Alianza Bravo Pueblo (ABP), Jin Albornoz, descartó este viernes que la tolda vaya a participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes, las cuales todo indica se realizarán en conjunto tras aprobación de la AN de mayoría chavista ayer.

Para Albornoz, se mantiene la misma línea que se definió en un debate de cara a las parlamentarias del 6D, consideradas como fraudulentas por ellos.

«En ese debate se dijo claramente que no se podía caer en esa trampa y para ABP nada ha cambiado para que de golpe y porrazo se modifique la estrategia», apuntó.

Estas declaraciones las ofreció Albornoz en una asamblea en El Junquito, agregando que además en diciembre «Juan Guaidó y la dirigencia que lo acompañan promovieron una consulta que tiene carácter vinculante, donde la ciudadanía fijó la ruta a seguir y en la cual no se contempla por ningún lado lanzar candidaturas a las elecciones fraudulentas regionales».

Discrepancia en la oposición

Pese a la negativa de participar en las regionales de parte de ABP, además del sector liderado por Guaidó, factores de oposición apuestan por acudir a los comicios de este año, tal es el caso de Américo de Grazia o AD.

El parlamentario electo en 2015 considera que ante las elecciones regionales no se puede afrontar la misma estrategia que con las parlamentarias, alegando que no habrá un pronunciamiento de Joe Biden, la UE, la OEA o el Congreso de EEUU.

«Eso no ocurrió en 2017 cuando le robaron las elecciones a Andrés Velásquez o el desconocimiento a Juan Pablo Guanipa. ¿Qué nos hace sospechar de que eso ahora sí va a ocurrir? Lo que es bueno para una cosa no necesariamente es bueno para otra. Por eso, la táctica de las tres últimas elecciones no tiene que ser efectiva en el escenario actual», expuso.

En esa misma línea se encuentra el partido Acción Democrática, tolda dispuesta a participar en las elecciones pero si Maduro «da las condiciones».

Con información de nota de prensa