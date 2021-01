La Abogada Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y Vicepresidenta nacional de Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, tildó de usurpación que la Asamblea Nacional (AN) presidida por Juan Guaidó, mantenga su continuidad administrativa en rechazo a los comicios del 6D.

«Si tu ostentas un cargo con fecha de vencimiento y sigue, estás usurpando una función, pudieras hasta cometer un delito, si pretendes ejercer un cargo que no tienes, eso puede servir para hacer proselitismo político(…) seguir insistiendo en que eres presidente de parlamento, diputado, quizá sirva para mantener status dentro del lobby internacional, acá en el país estarían incurriendo en usurpaciones», destacó Verdeal en entrevista con Primera Página.

La abogada destacó que la continuidad administrativa en determinado cargo sólo puede aplicarse a los que no son de elección popular y comentó que quienes no estuvieran de acuerdo con lo ocurrido con el 6D, que lo manifestara en tribunales.

Por otra parte, Verdeal afirmó que la oposición venezolana no puede estar dividida con un sector participacionista (6D) y otro abstencionista, pues es necesaria la unión de todos los sectores para tratar la crisis que enfrenta el país.

«Nosotros tenemos mas de 10 años hablando del encuentro, el diálogo; en su momento nos tildaron de «comeflor», estamos firmemente convencidos que debemos encontrarnos ,Venezuela está e una situación grave, tenemos cosas previas a la pandemia que agravaron la situación, la oposición no puede ser dividida(…) lo principal de este AN debería ser el encuentro de toda la oposición venezolana y fijar estrategias claras para recuperar la credibilidad de los venezolanos», aseguró Verdeal.

La vicepresidenta de MAS destacó que también hay una AN dividida, la que termina sus cargos este 5E y la que pretende instalarse el mismo día, «eso no sirve para los venezolanos, no hay que utilizarla de manera revanchista, hay que usarla para convocar a todos los sectores y reconciliarlos».

Verdeal destacó que esta nueva AN debe conformarse con una directiva plural junto con los sectores opositores que a partir de mañana harán vida en el parlamento, «se habla de algún diputado de AD, Cambiemos, como Timoteo Zambrano o Bernabé Gutiérrez, pero la presidencia de la Asamblea debería tener a un interlocutor para el mundo que hable de las sanciones» afirmó la abogada quien señaló que las sanciones de EEUU afectan la vida de los venezolanos.