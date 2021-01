El cardenal Baltazar Porras reiteró este viernes que para lograr el cambio y mejorar la situación del país, tiene que haber un “esfuerzo de todos”, y dijo que nunca han estado cerrados para tener conversaciones con la administración de Nicolás Maduro y otros sectores.

“Estamos iniciando este 2021 con interrogantes, en Venezuela la crisis que tiene varios años se agrava, las elecciones del pasado 6 de diciembre fuera del marco constitucional y una serie de irregularidades, donde prácticamente el Gobierno tiene todos los puestos que se eligieron”, afirmó Porras por NTN24.

Arzobispo metropolitano de Mérida sostuvo que “tiene que ser ese esfuerzo en el que todos tenemos que ser protagonistas para lograr el cambio y mejorar la situación del país. Falta de medicinas, falta de comida. El aumento de los casos por el Covid-19. Ha sido valiente la postura de la iglesia venezolana ante la situación del país.

“El papa Francisco habla de que en Venezuela solo le quieren achacar los problemas al imperio y a factores externos, y no se atienden las necesidades reales de la gente. Caracas es una burbuja, hay problemas en Caracas pero no tiene las dimensiones del resto del país. En la capital hay una vida más normal, mientras que en poblaciones del interior esto no es así”, acotó.

Destacó que “nunca hemos estado cerrados a las conversaciones no solo con el régimen de Maduro sino también con los demás sectores del país”.

Baltazar Porras mencionó que entre los aspectos positivos que tiene Venezuela para este 2021 “está la esperanza y fe que produce la beatificación del doctor José Gregorio Hernández”.