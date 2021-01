El politólogo y Dr. en Ciencias Políticas de la UCV Guillermo Tell Aveledo dijo este miércoles que Juan Guaidó no tiene capacidad de imponer una negociación o un cambio político porque es Maduro quien tiene el poder, reseñó El Cooperante.

En entrevista concedida a El Cooperante, Tell Aveledo no vacila en afirmar que en la oposición hay una «derrota política importante», y aseguró que la negociación es «deseable» pero no «posible», pues las fuerzas democráticas «no tienen capacidad» de imponer nada en un proceso de esa índole.

«El gobierno interino tiene capacidades limitadas para actuar en términos reales, son pocas las cosas que puede hacer y tiene poco poder político porque ha sido efectivamente reprimido en este contexto autoritario. No se trata de torpezas dentro de la oposición, ni de falta de estrategia sino que hay una derrota política importante, una derrota política material», expresó.

Sobre si es posible la unidad dentro de la oposición, destacó que es Guaidó quien debe realizar el llamado porque sobre él pesan las dudas en cuanto a la eficacia de la estrategia que ha liderado y pesa la duda de convencer a quienes han dejado esa ruta.

Además, refirió que la Consulta Popular sirvió para demostrar que hay «voluntad potencial de reorganización de la sociedad en torno a la idea demócrata» pero advirtió que no se debe exagerar su capacidad de representatividad y de reorganización externa.

