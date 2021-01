El embajador de EEUU para Venezuela, James Story, advirtió en una entrevista a El Diario que tienen como responder a una posible detención de Juan Guaidó, luego que en las últimas semanas el chavismo incrementara sus amenazas contra el líder opositor y el sector opositor que le apoya.

P: Algunos sectores del chavismo dijeron que, de haber un momento idóneo para atacar a la oposición y meter preso a Juan Guaidó, era este en el que Estados Unidos se prepara para una transición del poder y tiene este conflicto político interno. De hecho, si bien no han atacado a dirigentes políticos, sí lo han hecho contra la prensa, luchadores sociales y ONG. ¿Cree usted que se aprovechan del momento político de Estados Unidos para aumentar la represión en Venezuela?

R: Nunca se sabe exactamente qué van a hacer ellos y cuándo. Comenzaron por atacar a todas las instituciones, empezando con el TSJ exprés, luego socavaron las funciones de la Asamblea Nacional, atacaron a los partidos políticos, luego atacaron a la vida económica a través de la Ley Antibloqueo, y después las ONG, como acaba de mencionar usted, que estaban dando medicamentos y comida para el pueblo de Venezuela. Terminaron, o están por terminar su trabajo de muchos años, de la censura total en el país.

Los ataques de ellos son constantes y son los héroes venezolanos, tanto las enfermeras, los estudiantes, como la Asamblea Nacional y el propio presidente Guaidó, que están alzando su voz y poniéndole el pecho a un grupo de personas que siempre están tratando de reprimir y cometer crímenes de lesa humanidad en su contra. No sabemos qué van a hacer ellos, si van a aprovechar un momento u otro. Lo importante es destacar que ellos tienen años atacando a todas las instituciones y al pueblo de Venezuela.

P: Pero ¿cómo responderá Estados Unidos si estos ataques se siguen incrementando?

R: Tenemos respuestas. No voy a especular con ustedes, pero siempre tenemos nuestros planes también.

Es importante destacar que la comunidad internacional está apoyando al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional, porque ellos representan los intereses del pueblo venezolano. Pero fíjese, cuando nosotros lanzamos el Marco para la Transición Democrática en marzo del año pasado, estábamos enfocados en llegar a un momento para que los venezolanos tengan elecciones libres, justas y verificables. Nosotros no queremos decir quién puede o quién no puede ser el líder en Venezuela. Lo que queremos es que los venezolanos tengan la oportunidad de expresarse por sus votos y escoger a sus propios líderes. Esto es algo para mí que deberíamos pensar no solo la comunidad internacional, sino también los venezolanos. Hay que seguir la lucha para tener su libertad.

P: Estados Unidos apoya la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 y a Juan Guaidó como presidente interino. Sin embargo, expertos han explicado que la Comisión Delegada con la que se da esa continuidad no tiene las competencias constitucionales para ejercer como un Parlamento. ¿Se trata entonces de un apoyo con motivos más políticos que legales?

R: No. Hay razones constitucionales, políticas y humanas para continuar con el apoyo a la Asamblea Nacional que representa los intereses de los venezolanos. La usurpación de funciones de la presidencia desde mayo de 2018 ha socavado la Constitución venezolana de muchas formas, y hay personas que quieren aplacar a un grupo democrático cuando no hacen este esfuerzo contra el propio régimen. Este régimen ni debería fortalecerse en otra elección fraudulenta que hicieron el 6 de diciembre de 2020. Para la comunidad internacional es importante destacar qué queremos nosotros: solamente elecciones libres, justas y verificables, algo que tenemos en mi país, en otros países, y que carece en Venezuela. Entonces vamos a seguir apoyando a las fuerzas democráticas en su búsqueda de la libertad en Venezuela.

