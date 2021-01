El alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, rechazó este martes la propuesta oficialista para incorporar a los municipios de Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo al Dtto. Capital – propuesta que será presentada ante el AN/6D.

Sayegh propuso un referéndum para que los hatillanos decidan si desean formar parte del Distrito Capital. Sin embargo, destacó que si Caracas no puede resolver los problemas públicos, esos problemas se van a multiplicar con la anexión.

«Si la señora Jacqueline Farías quiere ser la alcaldesa metropolitana de Caracas (mun. Libertados + los 4 municipios mirandinos), entonces que vaya a elecciones. Vamos a consultar, vayamos a un referéndum y que se decida si se prefiere ir a un gobierno que no tiene cabildo metropolitano o si se prefiere ir a una alcaldía metropolitana de Caracas como gobierno de segundo nivel con todas sus competencias», destacó. La propuesta de Farías eliminaría a la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

De acuerdo al alcalde, la CRBV establece que el Dtto. Capital debe ser gobernado a dos niveles. El primero es comprendido por los municipios (en este caso uno solo, el municipio Libertador), y el segundo es un «gobierno democrático y participativo» el cual está establecido en el Art. 18.

«Nosotros queremos ser enfáticos al decir, sin ofender, que el gobierno del Dtto. Capital no es democrático ni participativo. Sus autoridades no son electas por el pueblo, pero además, es un gobierno que no tiene ni siquiera un poder legislativo. Estamos en desacuerdo con esta propuesta porque abiertamente viola la Constitución».

«Nosotros proponemos rescatar ese segundo nivel de gobernación (la Alcaldía Metropolitana de Caracas) para coordinar políticas públicas a problemas comunes a todos los caraqueños como transporte, seguridad, servicios públicos (…) Esta ley no debe violentar la integralidad territorial del edo. Miranda. Dentro de la Constitución, todo, fuera de ella, nada».