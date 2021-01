El politólogo Luis Salamanca considera que la decisión del exgobernador de Lara, Henri Falcón, de participar en las venideras regionales es una acción “desesperada y de supervivencia”, pues ha perdido espacio en la arena política.

Entrevistado por la periodista Sofía Nederr para Tal Cual, Salamanca, quien fue rector del CNE, considera a Falcón como el dirigente más representativo de la oposición minoritaria, y lo que más destaca es su pasado chavista, por lo que, afirma, “no es visto como un líder opositor propiamente dicho”.

Expresa que ha servido “como comparsa del régimen de Maduro, lo que ha terminado es poner en duda su condición de opositor”.

Henri Falcón aseguró, el 17 de enero, que hay una deuda con la sociedad y por eso irá por la revancha. “Volveremos a la gobernación, para reencontrarnos, avanzar y progresar!”, escribió el dirigente de Avanzada Progresista en su cuenta de Twitter.

Salamanca opina que la oposición minoritaria, no representada en la AN electa en 2015, no tiene enraizamiento social, al recordar que cuando se dieron los llamados de un sector de la oposición a participar en las presidenciales de 2018 y en las parlamentarias de 2020, “no era necesario ser muy experto para saber que se trataban de comicios sin condiciones, no competitivos y con resultados predecibles”.

“Los grupos opositores de la mesa de diálogo nacional (“la mesita”) son vistos por el elector como una corriente sin representatividad. El único que podía decir eso era Henri Falcón, en Lara, pero lo perdió en el 2017, cuando perdió la gobernación y desde entonces ha tenido un comportamiento electoral y político muy errático”, aseveró.