El exrector del CNE, Rafael Simón Jiménez dijo este jueves que debe haber un revocatorio en 2022 y aseveró que la idea del referéndum como estrategia política motivará a los venezolanos para que luchen por un cambio político.

«El país está en el sufrimiento, en el padecimiento. El país está en la voluntad de cambio. Nosotros tenemos que colocar una iniciativa movilizadora, en este caso el referéndum revocatorio del año que viene. Proponemos el referéndum revocatorio como elemento movilizador de la gente. Venezuela es un país con una capacidad inmensa de recuperación», dijo en entrevista con Vladimir Villegas en Globovisión.

«Si Nicolás Maduro fuera capaz de entender la situación en la que están ellos y el país, y si fuera capaz de dar un viraje político (…) Venezuela, bajo ese esquema y con el levantamiento de las sanciones, vuelve a florecer», estimó.

Jiménez refirió al 6D y condenó que la Administración de Maduro no cumplió los acuerdos a los que llegó con integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional. «El gobierno incumplió la mayoría de los compromisos que había hecho con la oposición en la mesa de negociaciones. No se garantizó que el gobierno no interviniera activamente con presión y chantaje durante la campaña (de las elecciones parlamentarias). No sacaron votos porque no transmitieron frente a Venezuela una opción opositora clara».

Aseveró que el 80% de los venezolanos, que quiere un cambio no consigue un referente que dirija el cambio y dijo «reconstruir este país requeriría que Venezuela se reinserte en el sistema internacional. Sin avanzar en el tema político no hay ninguna posibilidad de avanzar en el tema económico».