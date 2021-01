El periodista Arnaldo Espinoza reiteró este martes que la gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, debería estar aislada tras anunciar la semana pasada que se volvió a contagiar de coronavirus.

“¿Qué hace Yelitze Santaella en la Asamblea si hace una semana había declarado que se había vuelto a contagiar de coronavirus?”, se cuestionó Espinoza en su cuenta Twitter.

El comunicador agregó que “¿no debería estar aislada?”, dejando dudas sobre el supuesto nuevo contagio de Santaella, tras aparecer este martes en la memoria y cuenta de Nicolás Maduro ante la AN/6D.

Mientras que el comunicador Manuel Tomillo destacó en la misma red social que “Ummm…Gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, presente en la memoria y cuenta de Maduro, luego de haber dicho el 4 de enero que estaba contagiada de Covid-19…»¿Fue un falso positivo?, le preguntó Maduro”.

“¿Fino?, ¿más o menos?, más o menos no, uno no está medio embarazado, uno tiene coronavirus o no tienes (risas), ¿o fue un falso positivo?, bueno, mi deseo de salud, que todos se cuiden mucho”, dijo Maduro en plena sesión a Santaella.

El 4 de enero, Santaella había señalado en Twitter: “Con mucha responsabilidad quiero informar al pueblo de Monagas que nuevamente contraje el virus Covid-19, por eso les pido que no subestimemos esta enfermedad, y que mantengan las medidas de bioseguridad. Confío en Dios que pronto estaré recuperada”.

