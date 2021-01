Contrario a lo que se cree, es muy difícil que la administración del presidente electo de EEUU, Joe Biden, llegue levantando las sanciones que pesan sobre Venezuela y Cuba, aunque está claro que se alejará de la política de Donald Trump en los primeros 100 días de su mandato.

Así lo consideró la politóloga María Puerta Riera, quien sostiene que lo que va a buscar el nuevo gobierno norteamericano son “vías de asistencia humanitaria en los dos casos. No perjudicar a las poblaciones de esos países, Cuba y Venezuela”.

Asegura que Biden ya priorizó sus temas en Latinoamérica, estando México y Centroamérica de primeros por temas de migración. Colombia igualmente estará en la palestra por la migración venezolana.

Pero sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, llamados la “troika de la tiranía” por parte de la administración Trump; Biden buscará frenar la “expansión china”, pero no con acercamientos, sino con vías diplomáticas, usando el multilateralismo.

“No EEUU directamente, sino un grupo de países, atender el tema de la desaparición de la democracia en Venezuela y el autoritarismo en Cuba”, asistió, entrevista en VPITv.

Inhabilitación de Trump

Puerta se refirió al segundo juicio político, o impeachment, que pesa sobre el mandatario saliente. Dijo que esta vez, contraria a la primera, se trata de penalizar a Trump con su inhabilitación política, pues hay demócratas y republicanos que no lo ven apto para volver a optar por la Presidencia en 2024.

“Ya no se trata de una sanción moral, como el impeachment pasado. En este caso está planteando una inhabilitación política. Hay demócratas y republicanos que opinan que el presidente no está apto para lanzarse a la presidencia, que es lo que algunos quieren evitar”, sostuvo.

Ese escenario puede concretarse si hay 17 republicanos que acompañen al Partido Demócrata.

“La mayoría del senado demócrata es Kamala Harris. Ellos están 50/50, es decir, el nuevo senado. El asunto es cómo convencer a esos 17 republicanos para que voten por la condena”, señala Puerta, quien agrega que la inhabilitación tiene “muchas implicaciones”.

“No solo no poder optar a la Presidencia, sino que perdería otros beneficios. Él tiene un montón de averiguaciones federales y del estado de Nueva York”, rememoró.

Trump: consecuencia del detrimento de la democracia en EEUU

Puerta asegura que la figura de Donald Trump como político es una “consecuencia” de cómo el Partido Republicano “se ha ido alejando” de los principios y valores democráticos.

“Ellos están convencidos de que pueden seguir gobernando con la minoría”, dice.

“Hay que ver a Trump no como la causa, sino como la consecuencia del estado de la democracia en el país. Para mí, es una incapacidad que tiene este sistema de protegerse de este tipo de amenazas. Trump y todo lo que representa es una amenaza. Es un liderazgo político que descalifica las normas, desde un principio, en 2016, nos dijo que si perdía era por trampa y si no ganaba es porque hay una confabulación. Siempre es alguien que le hace daño, porque es importante transmitir a sus masas que si no es el líder, el todopoderoso, es la víctima. “Si algo bueno pasa es porque yo lo hice”, pero los 350 mil muertos no es culpa mía”, explicó.

Y advierte de la sociedad estadounidense, al señalar que al menos el 40% de la población votante apoya a Trump.

“Eso es un síntoma, es un problema, que no es Trump para el 2024; es la falta de confianza que tiene la gente en la democracia como forma de vida. Eso va mucho más allá. Tiene que ver con un sector de esta sociedad que se siente que no está representada por la democracia. La democracia es producto de acuerdo entre partes, pero en este caso pareciera no ser así”, alertó.