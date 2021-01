El exrector de la UCAB padre Luis Ugalde dijo que una, 2 o 3 protestas pueden ser reprimidas por la Administración de Maduro pero que si estas se realizan en todo el país «será imposible» y esto generará la salida de Maduro de Miraflores.

«Si la actividad política queda en manos de una veintena de líderes y se concentra en Caracas o la Asamblea Nacional, al final el régimen los reprimirá”, declaró durante un evento organizado por la Americas Society y el Council of the America. «Las protestas, si son dos o tres son fáciles de reprimirlas, pero no sin son millones”.

“Esas protestas y esos que quieren cambio no son los opositores de siempre. Allí hay muchos chavistas”, aseveró. «Eso es lo bueno. Por eso yo creo que la política debe renacer de esa tragedia de la sociedad. Los partidos políticos deben hacer un esfuerzo serio de descentralizarse, ir a la base, ir a las regiones y recoger el profundo malestar”, consideró según El Nacional.

Además, destacó que Maduro arremete contra ONGs y periodistas para intentar callar el descontento. “Ahora descaradamente ha acentuado la represión a parlamentarios, comunicadores y a los que trabajan en ONG humanitaria. Así impide la expresión del descontento”.

“La sociedad civil tiene que asumir. Hay malestar en todo y la certeza de que eso va a empeorar. Necesitamos que esas luchas, esas protestas, se vayan articulando y descubran que sin un cambio de régimen el problema educativo, de salud o de transporte no tiene respuesta con este régimen”.

El evento contó con la presencia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó; el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story; Adriana Mejía, viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; y un panel de líderes de la sociedad civil venezolana.