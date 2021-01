Dos diputados de la AN/2015 Williams Dávila (AD-Mérida) y María Gabriela Hernández (VP-Monagas) condenaron este jueves los señalamientos que hiciera José Brito (ExPJ-Anzoátegui) a 43 dirigentes y parlamentarios que apoyan a Guaidó por presuntamente «saquear al país». Ambos estimaron que esta es una acción que no se puede subestimar, y que es influenciada por el odio y la venganza.

Este miércoles, Brito quien preside una comisión de la AN/6D para investigar acciones contra la República, exhortó desde esa instancia a la Fiscalía a que se le prohíba la salida del país a Juan Guaidó y otros diputados del 2015 que están siendo investigados por presunto «saqueo a la nación». «Ellos nombraron a Javier Troconiz como supuesto encargado para la recuperación de activos de la república. Pero de manera reiterada, un grupo de personas que la mayoría está aquí en el país, le hemos comprobado vínculos con esta delincuencia organizada», explicó Brito en VTV.

«Quienes se autonombraron comisión delegada, y ellos le aprobaron al «delincuente Troconiz 18 millones de dólares para supuestamente recuperar activos del país, y esto fue para pagar abogados, quienes eran socios del hermano del presidente de Paraguay y estaban en un plan para despojar a la república y afectar los intereses de los venezolanos; exhortamos a la Fiscalía del MP para que se solicite la prohibición de salida del país a este grupo de personas que son sujetas a investigación. Todos van a ser citados y los vamos a interpelar en las próximas horas», declaró.

Al ser consultado por ND, Dávila dijo que todo esto se trata de una gran contradicción: están hablando de diálogo, de reconciliación y paz y usan la vieja técnica de la puerta giratoria. Siempre amenazando, sacando cosas para tener elementos de negociación, pero nunca para avanzar al diálogo ni la paz. Lo de ellos es seguir adelantes con sus cooperantes hasta lograr el objetivo de sostener a la dictadura».

Asimismo, dijo que quienes son señalados por Brito, solo han mantenido la institucionalidad del Parlamento electo en 2015, lo que ha sido reconocido por la comunidad internacional, bajo el principio de «continuidad constitucional». «Brito no tienen ninguna prueba para hacer esas acusaciones, ¿cuál es la relación causa y efecto?», fustigó. «Dice que formamos parte de una patraña de destrucción de activos del país, cuando es el régimen al que todos los días le consiguen casos afuera, como en Suiza que aparecieron 10 mil millones de dólares. ¿Por qué Brito no investiga eso y usa esa información?», reprochó.

A su juicio, Brito solo coopera con Maduro y lo «anima el odio, la revancha y el odio, porque sabe que siempre será señalado por sus actos con el dedo de la ignominia. Eso nunca lo podrá borrar».

Buscan quebrar a los diputados y al pueblo

Por su parte, Hernández aseveró en conversación telefónica con ND, que pese a que las amenazas de la Administración de Maduro contra los parlamentarios de la AN/2015 no son algo nuevo, al «régimen asesino confeso no se le debe subestimar; indudablemente juegan con quebrarle la esperanza no solo a los diputados, sino al pueblo de Venezuela».

A su juicio la mejor manera de enfrentar estos señalamientos de Maduro, «es desobedecerle sin miedo y mantener la fe y esperanza en los cielos».

Hernández recordó que sus colegas parlamentarios han vivido en carne propia, cada una de las violaciones de derechos que padecen los venezolanos. «Someten a un ciudadano a sentencias sin procesos ni derecho a defensa en un sistema judicial oprimido y subyugado a la voluntad del dictador; hemos sido víctimas del arrebato del derecho a un pasaporte, cédula o documento de identidad; la anulación del derecho a circulación libre dentro y fuera del país; el derecho a la salud, alimentación, educación, agua, energía, expresión, información, el derecho al desarrollo y al progreso. El derecho a elegir a través de un voto libre.

Toda la gama de derechos contenidos en la Declaración Universal de DDHH y otros derechos humanos desarrollados conceptualmente por la humanidad para protegernos de monstruos como los que hoy usurpan el poder en Venezuela desde Miraflores. Se hace imperativo en nuestro país, que los ciudadanos, una vez más, en conjunto con las democracias del mundo, acometamos una acción política definitiva para el restablecimiento del estado de derecho, de la democracia y las libertades en Venezuela», enfatizó.

Gobierno interino emitió comunicado: Dictadura es el principal obstáculo para cualquier negociación

Tras los señalamientos de Brito, el Gobierno interino que preside Juan Guaidó emitió un comunicado en el que alertó a la comunidad internacional y al país sobre la pretensión de la Administración de Maduro de prohibir la salida del país de 43 personas, entre ellos diputados y miembros del gobierno interino.

«Han decidido emplear a una supuesta comisión de su falso parlamento desconocido por todas las democracias del mundo, y utilizar de vocero a José Brito, sancionado y comprobado colaborador y cómplice de la corrupción de Nicolás Maduro, a quien pretenden convertir en un supuesto representante de la oposición “oficial”, criticó el documento publicado por el Centro de Comunicación Nacional.

Destacan que «la nueva escalada represiva» se realiza el mismo día que Jorge Rodríguez, instalaba una «supuesta mesa de diálogo» con actores de la sociedad civil. «Demostrando una vez más que es la dictadura el principal obstáculo para cualquier esfuerzo serio de entendimiento o negociación que realmente pueda llevar a una solución democrática».

¿Quiénes fueron acusados por Brito y por qué?

Brito los acusó de hacer de las sanciones «un gran negocio» y de «saquear el erario público». Según Brito, todos ellos designaron a Javier Troconiz como «supuesto encargado para la recuperación de activos de la república» y según una investigación todos los señalados tienen vínculos con la «delincuencia organizada».

Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia, Ángel Palmieri, Javier Troconiz, Sergio Vergara, José Ignacio Hernández, Jorge Millán, Freddy Superlano, Enrique Sánchez Falcón, Marco Aurelio Quiñónez, Elías Matta, Luis Carlos Padilla, Luis Florido, Enrique Márquez, Edgar Zambrano, Luis Stefanelli, Macario González, Carlos Paparoni, Luis Silva, Tobías Bolívar, Eliezer Sirit, José Antonio Mendoza, Rommel Guzamana, Alexis Paparoni, Williams Dávila, Olivia Lozano, Julio Igarza, Jonny Rahal, Marianela Fernández, María Gabriela Hernández, Orlando Ávila, Williams Dávila, Rommi Flores y Alejandro Hernández (periodista de La Gran Aldea).

Cabe destacar que Juan Guaidó tiene prohibición de salida del país desde el 29 de enero de 2019, tras haberse proclamado como presidente interino de Venezuela el 23 de enero de ese año.