El comunicador Odell López respondió este martes a los comentarios homofóbicos del diputado reelecto por el partido Primero Venezuela el 6D, José Brito.

“Hola, José Brito. Soy periodista y soy homosexual y tengo más principios que usted que se vendió para destruir al Parlamento venezolano”, afirmó López en su cuenta Twitter con un video adjunto de una entrevista polémica de Brito en Globovisión.

El periodista pidió respeto. “¡Respete!. Entre mis plegarias está verlo pagando junto a los chavistas todo lo que ha hecho en este tiempo”.

¿Qué dijo Brito?

Según Monitoreamos, Brito aseguró: “le digo a los periodistas que son homosexuales para estremecerlos”. Seguidamente, en el video señala lo siguiente: “No se deben molestar cuando yo les responda. En una oportunidad le dije a un periodista ‘se dice y se comenta que usted es homosexual’, y luego le dije ‘pero yo no lo creo’. Se convierten en actores de la política con intenciones mal sanas, mis respuestas son dependiendo la pregunta”.

“Yo creo que a este país le hacía falta irreverencia. Irreverencia no es irrespeto. Es poner a cada quien en su justo lugar. Sociológicamente lo hago porque busco estremecerte, es decir, no sigas haciendo eso. Yo no soy homófobo. Hago mención de eso porque sé que fue muy polémico en su momento, y mucha gente comentaba porque nadie tiene patente para ofender, para denigrar por más que tenga un título”, concluyó Brito.