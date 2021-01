Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la ‘mano diabólica’ del régimen cubano ha llegado a muchos lugares del mundo, como Venezuela, donde a pesar de los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para traer la ‘democracia’, se ha infligido mucho dolor a la población.

En su rueda de prensa, un periodista le consultó sobre la consideración de etiquetar a Cuba como un país terrorista, a lo que Pompeo respondió:

“No divulgamos las decisiones que tomaremos en torno a las designaciones, pero ya el mundo conoce que la mano diabólica de Cuba está en muchos lugares. Daré el ejemplo perfecto: Hemos estado trabajando para crear democracia para los venezolanos por cuatro años completos; y los esfuerzos de Cuba, las operaciones de seguridad cubanas, el control cubano del aparato de seguridad dentro de Venezuela; han infligido mucho dolor para los venezolanos”.

Por tanto, indica que es “completamente apropiado” considerar que Cuba patrocina el terrorismo. “Y, al igual que cualquier otro país que brinde apoyo material para los terroristas, ellos (los cubanos) deberían ser designados como tal y tratados de la forma que responda al comportamiento que están tomando”, señaló.

Preguntando sobre cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir a la crisis desde que falleció Hugo Chávez, el funcionario dijo que lo ha hecho a través del robo y de la presión hacia el pueblo.

“Los regímenes como el venezolano que infligen dolor masivo a su pueblo puede sobrevivir incluso más allá de su fecha de caducidad. Ellos lo logran robando, a través de la opresión, teniendo el control militar o con la capacidad de infligir daño cinético a las personas, generando en ellos miedo a través de la información. Así es. Ellos tienen el aparato que puede comunicar a las personas e imponerles cargas emocionales verdaderas. Ellos (el gobierno) amenazan al pueblo. Los regímenes, a menudo, pueden sobrevivir más allá de lo que prefieren las personas que están siendo dañadas por ellos”, explicó.

Y precisó que han hecho todo lo que han podido para ayudar a los venezolanos.

“Es trágico que Maduro continúe aferrado al poder e infligiendo tanto dolor. Pienso que entre el 12 y 15 por ciento de los venezolanos han dejado su país. Eso es mucho, estadísticamente hablando, cuando muchas personas deciden que simplemente no pueden continuar viviendo allí. Ellos no pueden quedarse donde quieren, no pueden estar en casa”, criticó.

Finalizó Pompeo señalando que hay “muchas esperanzas” de que los venezolanos, siguiendo a Juan Guaidó, “vean finalmente la luz del día”.

“Y esperamos que ese día llegue pronto”.