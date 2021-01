El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reveló que planea utilizar la inteligencia estadounidense recientemente desclasificada este martes para acusar públicamente a Irán de vínculos con Al Qaeda, según lo reportado por Reuters, esto sería parte de una ofensiva de último minuto contra Teherán antes de entregar la administración a Joe Biden.

«La administración Trump reconoce que el régimen iraní es un grupo de ideólogos radicales que cantan Muerte a Estados Unidos desde 1979», publicó el secretario en una serie de tuits donde expone las sanciones que ha tomado contra Irán porque EEUU «no permite que el mayor patrocinante de terrorismo del mundo» compre libremente armas, vehículos militares y «armas convencionales».

De acuerdo a fuentes que declararon en condición de anonimato; no está claro cuándo Pompeo pretende revelar la información en la que acusa a Irán de resguardar a miembros de Al Qaeda.

De acuerdo a lo reseñado por Reuters, El New York Times informó en noviembre que Abu Muhammad al-Masri, acusado de ayudar a planear los atentados con bomba de 1998 contra dos embajadas estadounidenses en África, fue abatido a tiros por agentes israelíes en Irán. Irán negó el informe y afirmó que no había «terroristas» de Al Qaeda en su territorio.

Asesores del presidente electo Joe Biden creen que la administración Trump está tratando de dificultarle la tarea de volver a comprometerse con Irán y buscar volver a unirse a un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán.

Más sanciones

Desde 2018, las relaciones entre Washington y Teherán se han deteriorado, en ese año, la administraicón de Trump abandonó el acuerdo nuclear de 2015, desde el inicio del gobierno de Trump, EEUU ha sancionado funcionarios, políticos y empresas iraníes en un esfuerzo que limite la producción nuclear de Irán.

Funcionarios estadounidenses declararon a Reuters que esperan más sanciones antes de que Trump deje el cargo, a tan solo 8 días de la toma de posesión de Biden.

Por otra parte, Biden comentó fías atrás que Estados Unidos volverá a unirse al acuerdo nuclear «si Irán reanuda el cumplimiento estricto».

Ignoring terror and missiles and a clear path for the Iranian regime to get a nuclear weapon put America at risk. So we confronted them. #AmericaFirst #BadDealWorseThanNoDeal pic.twitter.com/O2xRCjm224

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2021