Los parlamentarios Marialbert Barrios, Dennis Fernández y Rafael Guzmán también dejarán de ser diputados, tras el anuncio horas antes de Stalin González, según informó este lunes Noticia Guayana.

Por medio de su cuenta Twitter, el portal detalló que “comienzan a dejar el puesto de Diputados, algunos parlamentarios del ciclo de Juan Guaidó. Todo esto, un día antes de vencer su período de mandato. Hasta ahora van: -Marialbert Barrios. -Dennis Fernández. -Stalin González. -Rafael Guzmán”.

Más temprano



Stalin González anunció este lunes que dejará de ser diputado desde mañana martes, cuando se instale la Asamblea Nacional electa en diciembre; oponiéndose a la continuidad legislativa en donde se pretende mantener el mandato del Parlamento erigido en 2016.

Así lo dijo en Twitter:

“Hoy se cierra un capítulo lleno de aprendizajes, de grandes aciertos pero también de errores de los que estoy consciente. Sin embargo, no me detuve porque para alcanzar la libertad y el bienestar de los venezolanos no hay obstáculo que valga y la entereza es mi bandera”.

“Agradezco a todos aquellos quienes me eligieron como su representante, a quienes cada día me alentaron a continuar con mi labor y que con su apoyo demostraron que no estoy solo en esta lucha de convertir a Venezuela en un lugar de oportunidades”.

“Esto no es un adiós ni un hasta luego”, añadió, y afirmó que seguirá “trabajando desde todos los espacios posibles”.

“Mi norte es claro. Queda mucho trabajo por delante, debemos organizarnos e intercambiar ideas. Es hora de respetarnos y construir espacios direccionados hacia la democracia”, insistió.

Y finalizó señalando que el cambio en Venezuela es posible.

“No podemos ser como ellos. Insistiré aun cuando sé a quiénes me enfrento. La reconstrucción de esa Venezuela democrática que soñamos está en nuestras manos”.

Mañana martes, la AN que dirige Juan Guaidó continuará su mandato, de acuerdo a lo que anunció el líder opositor.

“Quedan convocados para la instalación del próximo periodo legislativo, el próximo 5 de enero”, dijo Guaidó a los diputados al término de una sesión telemática de la Comisión Delegada del Parlamento, que se reúne durante el receso del Legislativo.