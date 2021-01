Nicolás Maduro felicitó este lunes a Jorge Rodríguez quien señaló será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, y sostuvo que “le gustaría” volver a ser diputado. No obstante, la AN que lidera Juan Guaidó continuará su mandato, de acuerdo a lo que anunció el líder opositor.

“Es muy importante que la oposición tenga su voz y su propuesta en la AN. Es muy importante mantener la unión de nuestros diputados del bloque de la patria. Diosdado Cabello asumiría la jefatura del bloque de la patria en la AN, aprobado. A mí me gusta mucho ser diputado, si algún día pudiera, volvería a ser diputado, me gusta mucho la labor del diputado. Felicito a Jorge Rodríguez quien a partir del día de mañana será el nuevo presidente de la AN”, expresó Maduro en un acto con diputados oficialistas por VTV.

Además cargó contra la AN de Guaidó electa democráticamente. “Se debe convocar a un gran diálogo nacional por la reconstrucción del país, en trabajar unidos por el país. No a la violencia, siempre hemos dicho que votos si y balas no. Democracia si y golpismo y dictadura no. Esta AN que hoy se acaba fracasó estrepitosamente, porque pusieron sus ambiciones y odios por encima de los intereses del país. Nunca ayudaron al país en su desarrollo. Esa AN si hizo algo, hacerle daño al país”.

“EEUU ha declarado que le dio a esa AN 1.700 millones de dólares. Ojalá el nuevo Congreso que se está instalando investigue esos millones que le dieron a la oposición extremista de Venezuela. Se han robado todo ese dinero. Además se han robado activos de Citgo, de Monómeros, más de 30 mil millones de dólares. Pero se les acabó el tiempo a esa AN fracasada”, insistió.

Finalmente, Maduro dijo que se debe poner “énfasis en la economía. Se debe tomar con seriedad el rescate de las funciones contraloras de la AN, la interpelación a funcionarios, a ministros, al presidente, con temas vitales para la rectificación del país”.