El presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, explicó este martes que aunque la estrategia de Nicolás Maduro frente a los diputados electos en 2015 «está cantada», difícilmente cruce la línea de detener a Juan Guaidó, aunque el líder opositor denunció hoy que funcionarios del Sebin rondaban su casa.

«La estrategia Maduro frente a los diputados del 2015 está cantada. Buscará consolidar una bóveda de miedo para fracturarlos y desmembrar esa institucionalidad, aunque difícilmente cruzará la línea Guaidó, pues entorpecería cualquier posible arista de relación con el nuevo gobierno de EEUU», dijo en Twitter.

No obstante, considera que pese a los cambios en EEUU que traerán matices sobre el caso Venezuela, el reconocimiento a la AN 2015 y Guaido por continuidad «está garantizado en ese país. El problema se presenta en Europa, donde el reconocimiento esperado será como líder opositor pero no como gobierno interino».

Sobre la AN electa el 6D, comentó que Maduro no incrementa su poder controlando el Parlamento pues ya utilizaba TSJ y ANC para tomar todas las decisiones que requería. «Su control político territorial era y es total. Lo que busca es fracturar a la oposición y a la comunidad internacional frente a la continuidad indeterminada».

«No se presentarán cambios con respecto al mapa internacional de reconocimientos de la legitimidad de Maduro y sus instituciones. Sus aliados reconocerán a la nueva AN. La comunidad internacional que lo deslegitima mantendrá su posición frente a la institucionalidad chavista», recordó el analista.

EEUU, Brasil, Colombia y Uruguay, ya han desconocido a la Asamblea Nacional que se instaló más temprano y que presidirá por Jorge Rodríguez.

La estrategia Maduro frente a los diputados del 2015 está cantada. Buscará consolidar una bóveda de miedo para fracturarlos y desmembrar esa institucionalidad, aunque difícilmente cruzará la línea Guaidó, pues entorpecería cualquier posible arista de relación con el nuevo gob USA — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) January 5, 2021

Pese a los cambios en USA, que traerán matices sobre el caso Vzla, el reconocimiento a la AN 2015 y Guaido por continuidad está garantizado en ese país. El problema se presenta en Europa, donde el reconocimiento esperado será como líder opositor pero no como gob interino. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) January 5, 2021