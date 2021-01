El líder de Prociudadanos, Leocenis García, cargó este lunes contra la prensa venezolana al acusarla de guardar silencio sobre la investigación de The Washington Post que revela presunta corrupción en el entorno de Juan Guaidó.

Así lo dijo en Twitter: “El diario @washingtonpost confirma que Guaidó se apropió ilegalmente de 40 millones de dólares. Sin embargo, la basura de la prensa venezolana, guardan silencio. Es pura m**da la prensa venezolana”.

Ante eso, el editor en jefe de TalCual, Víctor Amaya, respondió que ya varios portales nacionales lo han reportado. “Varios medios nacionales lo han reportado ya. Pero siga diciendo cosas como estas, para mañana pedir entrevistas a esa “m**da”. Éxito garantizado”.

Leocenis García, quien participó en las parlamentarias del 6 de diciembre pero no ganó una dipuación, respondió más tarde:

“No los que reciben dinero por su “lucha por la democracia” con fondos de la Usaid. Una muestra de la decadencia es lo que tú has hecho con Tal Cuál. Teodoro debe revolcarse en la tumba. Son una ****”.

Y prosiguió en otro mensaje claramente personal en contra de Amaya:

“¿Por qué no te has preocupado en demostrar tus hipótesis? Porque al mismo tiempo que dudas de mis ingresos reconoces que era dueño de medios y que me denunciaba / perseguía el chavismo. Pero eres un perdedor. Acomplejado. Toda la vida has sido un perdedor”.

Leocenis García critica que la prensa nacional no ha rebotado la investigación del Post que devela una trama de corrupción que habría involucrado comisiones sobre 40 mil millones de dólares y que involucra altos funcionarios del gobierno de Guaidó.

El trabajo, que contó con más de 20 entrevistas y revisión de varios documentos, se basa en la denuncia de dos empresarios de Miami, Jorge Reyes y Pedro Antar, quien habían identificado activos de Pdvsa en El Caribe por el orden de 40 millardos de dólares que podían ser «expropiados» por la administración de Juan Guaidó. Entre los activos se encontraban mansiones lujosas y carros de lujo. Agrega el medio que, tras conocerse dicha información, Juan Guaidó mostró interés en abril de 2018 lo que llevó a más de 12 reuniones con los empresarios.

En diciembre de 2018, ambos empresarios aseguran haber recibido una carta que los dejó en «shock». Exigía un pago por adelantado de 750 mil dólares y compartir la comisión de 18% que habían acordado por el rescate de los activos.

La carta provenía de una compañía con sede en Florida uno de cuyos dueños es Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de Guaidó en la Embajada/AN en Washington.“comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos”.

