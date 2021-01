El líder opositor Antonio Ledezma envió este jueves una carta al diputado argentino Álvaro Lamadrid, a quien le pidió luchar para que se lleve a cabo un juicio contra el violador de una venezolana en Argentina, el cual fue liberado poco después de su detención por no tener antecedentes.

«Como es del dominio público, en fecha reciente una persona residenciada en Buenos Aires, plenamente identificada, aprovechándose vilmente de las necesidades de esa joven venezolana, le ofreció trabajo con la perversa intención de abusar de ella. Ese acto cruel y repugnante no debe quedar impune, menos en un país cuya ciudadanía y autoridades han prodigado afecto y solidaridad con los miles de ciudadanos venezolanos que se han arropado con la bandera azul celeste y blanco, pendón que debe ser honrado, sometiendo a juicio a semejante violador», reza la carta del exalcalde metropolitano.

Ledezma confió en la buena voluntad del parlamentario, a quien le solicito que tal hecho «debe quedar como desagravio a la víctima de semejante delito, un castigo ejemplar al perpetrador del mismo, realizando un juicio que reivindique el gentilicio argentino y confirme que ante actos como ese, siempre se impondrá la justicia para que refleje lecciones a una sociedad que debe estar libre de tales depredadores».

«En esta hora aciaga en que millones de venezolanos se ven forzados a escapar de la hambruna o de una muerte segura a manos de la delincuencia que cunde en el territorio venezolano, requerimos de la comprensión y del apoyo efectivo de quienes como usted, no han dejado de ofrecernos la solidaridad que corresponde brindar a quienes la necesitamos. Los venezolanos experimentaos este destierro que aspiramos sea temporal para emprender el retorno a nuestra patria, hoy víctima de un régimen narcoterroristas tal como a usted le consta», concluyó el escrito.

La venezolana de 18 años, cuyo nombre se ha mantenido en resguardo, acudió a una entrevista de trabajo el sábado en un local de Buenos Aires, y tras pasar la prueba, inició a trabajar y fue cuando el sujeto, identificado como Irineo Humberto Garzón Martínez, procedió a drogarla a través de una bebida para violarla.

La joven pudo avisar a sus familiares antes de quedar inconsciente, por lo que se apersonó al área de trabajo con policías, quienes después de ingresar al comercio que yacía cerrado, encontraron a la connacional semidesnuda.

No obstante, el sujeto fue liberado posteriormente por una jueza al no tener «antecedentes», lo que generó el descontento de venezolanos y argentinos en Buenos Aires, quienes marcharon hasta el tribunal de justicia para exigir la destitución de la jueza y que se impute al violador.

La madre de la joven, por su parte, relató a la nación que su hija «Está muy mal. Aunque por suerte no recuerda la violación, ella sabe lo que le pasó. Tuvo a su victimario de frente, colocándole la ropa, y eso ya es un trauma. Tiene días que no come, ya no es la misma».

Dicho caso pasó de «abuso sexual simple» a «abuso sexual agravado».