El diputado de la AN electa en 2015 Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) explicó este lunes las razones por las cuales no acatará el cese de funciones anunciado por el contralor/ANC Elvis Amoroso.

En contacto telefónico con ND, el primer vicepresidente de la AN de Guaidó, destacó que Amoroso usurpa las funciones de contralor de la República y por eso no puede exigir nada a ningún diputado.

«Quien se hace llamar Contralor ejerce funciones sin el cumplimiento de los extremos constitucionales para su designación. Es cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro y no tiene autoridad para exigir absolutamente nada a ningún funcionario público», respondió.

A la vez que recordó que la AN reformó el Estatuto de la Transición con el «objetivo de declarar la continuidad constitucional de la legítima AN» y alegó «mal podríamos hacer una declaración de cese de funciones».

Para Guanipa, quien tiene orden de arresto en su contra desde 2019, aseveró que la decisión de seguir ejerciendo como diputado no está influenciada «por ningún interés personal».

«Sabemos a los riesgos a los que nos exponemos. Nos mueve la necesidad de intensificar la lucha para lograr liberarnos como nación de este desastre al que Maduro y sus cómplices han llevado a una patria que lo tiene todo, como es el caso de Venezuela».

Este viernes, Amoroso anunció que esta semana comenzaría la verificación de procesos administrativos de la AN saliente y amenazó a los diputados que no cesen sus funciones con la inhabilitación política. Quienes omitan la Declaración Jurada de Patrimonio serán sancionados con multas hasta de 500 Unidades Tributarias, casi 100 millones de bolívares, agregó.

Al ser consultado al respecto, el diputado Renzo Prieto (VP-Táchira) aseguró que hará caso omiso a la amenaza. «En diciembre no hubo elección parlamentaria legal ni constitucional. No acataré trámites legales como no acaté las medidas impuestas por el tribunal porque son ilegales», dijo. «No acataré la imposición de dejar el cargo por el que fui electo».